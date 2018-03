Refugiados marcham no caminho de chão batido, cercado por capim margeando os trilhos do trem, que em nada lembra a Europa dos cartões postais

Uma névoa encobre o céu quando o trem abre as portas. O dia começa a clarear na fronteira com a Sérvia, às 5h48min. Voluntários distribuem kits com comida a quem desembarca. Roupas espalhadas sobre mesas e caídas pelo chão estão à disposição de quem quiser pegar. É uma oferta de ajuda, mas o cenário é tão caótico que parece desolador. Refugiados vasculham entre as roupas amontoadas caídas sobre a terra à procura de peças quentes. O frio deste início de outono pegou desprevenido o grupo, que começou a viagem no calor. A mãe coloca uma das mantas que cobria os filhos nas próprias costas e começa a caminhar de mãos dadas com Mohammad. O pai vem logo atrás, com a mochila da família. Tala caminha de mãos dadas com o amigo Musa. Não importa que estejam há duas noites sem descanso. Não há parada.

O caminho de chão batido, cercado por capim margeando os trilhos do trem, em nada lembra a Europa dos cartões postais. O lixo emoldura o trajeto, com milhares de garrafas plásticas e embalagens de comida. Rastros dos que passaram antes. Com o peso das mochilas curvando os ombros, tudo que não serve mais é descartado no meio da viagem. Na fronteira da Sérvia, policiais pedem que todas as mochilas sejam submetidas a um raio-X, como nos aeroportos. Ninguém pede documentos, mas todos precisam se submeter ao procedimento, para evitar a entrada de terroristas. Logo adiante, quatro banheiros químicos com cheiro forte de dejetos estão à disposição dos peregrinos.

Ainda estamos longe do destino. Serão mais duas horas de caminhada. O pai carrega Mohammad na garupa e a mochila nas costas. No meio do trajeto, cansado, coloca o filho no chão. Mohammad chora. Quer voltar ao colo. Ghazi insiste. Depois de duas noites sem dormir, seu corpo dá sinais de exaustão.

No meio do percurso, o tio das crianças grita:

– Estamos no caminho errado!

Todos param e olham para trás, assustados.

– É brincadeira – descontrai Adham.

Todos riem. Ele só queria que o grupo o aguardasse: tinha ficado para trás na caminhada. Com piadas como essa, repetidas ao longo da viagem rumo ao Norte, todos tentam tornar mais leves os momentos difíceis.

Quando se aproximam da zona urbana da Sérvia, começam a surgir no horizonte casas – em sua maioria de dois pisos, com pintura colorida e chaminés.

– São tão bonitas – contempla a mãe.

Na metade da caminhada, passam por nós os primeiros táxis sérvios, oferecendo transporte até a estação de ônibus.

– Taxi direct! Taxi, my friend! To bus station!

O pai ignora as propostas, quer manter o grupo unido. Minutos depois, paramos para comer em uma calçada. Estão todos exaustos e famintos. O assédio dos taxistas continua:

– Ten euros per person, ten euros.

Depois de uma parada de 15 minutos, a peregrinação segue. Passamos por um bairro muçulmano, onde meninos gritam da calçada com a saudação em árabe:

– Salaam-u-aleikum (a paz esteja com você).