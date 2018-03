Ghazi, Razan, Tala e Mohammad: pai, mãe e um casal de filhos partiram de Raqqa, primeira capital de província síria a cair nas mãos do Estado Islâmico, rumo a uma vida nova na Alemanha. Zero Hora os acompanhou nessa moderna odisseia

Mohammad vê as lágrimas escorrendo no rosto do pai e se aproxima, como a consolá-lo.

– Baba, baba!

O menino de três anos ainda não compreende os motivos do choro. Sentado aos pés de uma cama de solteiro, no quarto onde a família foi hospedada por voluntários, na Ilha de Kos, na Grécia, o pai examina a foto do pequeno compatriota sírio Aylan Kurdi na tela do meu celular. A foto que corre o mundo desde 2 de setembro, e que até aquele momento, 18 dias depois, ele não conhecia. Olha para o filho caçula, que tem a mesma idade do garoto da imagem, transformado em símbolo do drama dos refugiados depois de ser vítima de um naufrágio. Olha para a primogênita Tala, de cinco, que brinca com o celular ao lado da cama.

Foi por causa dos dois que Ghazi Alissa, 32 anos, começou essa jornada. A mesma travessia que Aylan não conseguiu completar.

– Ele morreu… morreu no mar? – indaga, inclinando-se para ver melhor a foto.

No dia anterior, eu havia estado na praia onde o corpo de Aylan foi encontrado, na Turquia, e comentei com o pai sobre a história, imaginando que lhe fosse familiar. Ao ver a imagem, começou a chorar. Para Ghazi, ela não era apenas um símbolo. Era a encarnação de seus maiores temores. Apenas 48 horas antes, ele, a mulher e as duas crianças haviam sacolejado nos mesmos botes infláveis superlotados, expondo-se aos mesmos riscos no Mar Egeu para fugir da guerra na Síria. Haviam embarcado na mesma praia turca, Bodrum, rumo a Kos, uma das principais portas de entrada dos refugiados na Europa. O lugar onde Aylan queria chegar, onde outros tantos nunca pisaram. Dos 300 mil que já cruzaram o Mediterrâneo rumo à Europa neste ano, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur) calcula que 2,5 mil morreram ou desapareceram pelo caminho.

– Estou fazendo tudo isso pelos meus filhos. Eles são a minha vida, a minha alma – repete Ghazi com voz embargada, enxugando os olhos.