Chana de Moura nasceu em 1989, em Estância Velha (RS). Vive e trabalha em Porto Alegre. Desenhos, bordados, assemblages, instalação, fotografias e objetos fazem parte da sua produção, que trata de questões de seu universo íntimo de relações e, ao mesmo tempo, de conexões e relações da artista com o mundo exterior e imaginário, com a natureza e a ideia de natural. Sempre a partir de seu ponto de vista particular e, por vezes, autorreferencial. Pelo 3° Prêmio IEAVi – Incentivo à Produção de Artes Visuais, apresentou a exposição “O Coração, Se Pudesse Pensar, Pararia” (Casa de Cultura Mario Quintana). Tem participado de mostras coletivas.

a artista comenta:

Quando fui convidada para criar um trabalho relacionado à nossa cidade, a ideia de crítica foi meu primeiro pensamento. Porto Alegre tem passado por situações de mudança que são irremediáveis. Sua paisagem vem sendo desconfigurada. Há descaso em relação à segurança pública e em muitos outros setores. Inclusive, a obra "Olhos Atentos", de José Resende e instalada perto da Usina do Gasômetro, na qual intervi para esse projeto, aponta o desrespeito com o espaço e com as obras de arte em espaço público, que sofrem danos e, raramente, manutenção. Percebo que a população não encontra caminhos de dialogar com os governantes. Há, sobretudo, um grande cansaço por parte de muitas pessoas que já lutaram muito para fazer do nosso ambiente urbano um lugar melhor para se estar. Porém, concluí que agressividade e crítica (ainda que esta última sempre se faça necessária) já são tão comuns por todos os lados de nossa sociedade que, no mês de seu aniversário, daria, à população de Porto Alegre, um presente. Algo ligado ao lado interior de qualquer pessoa, a um lado primitivo e instintivo e que fosse ao mesmo tempo simples e abrangente. Sim, um balanço! Meu brinquedo favorito na infância e também o brinquedo favorito de muitas crianças ainda hoje; um balanço que remetesse ao sentimento de estar em movimento, que celebrasse a vida e que pudesse ser o espaço de um instante de contemplação. Aí, então, a vontade de estar perto do lago, da água que corre e que muito ensina. Pois apesar de todas as feridas que sofre o rio, ele não se esquece da grandeza de ser água. Assim, o meu presente foi um convite à contemplação, à distração, ao descanso e a qualquer sentimento de elevação através das coisas mais simples que a vida pode oferecer.