Se chegar já é um desafio sem precedentes, imagine viver em Marte. É comum haver tempestades de pó que envolvem o planeta todo e têm meses de duração. Uma poeira finíssima, que ninguém sabe qual efeito teria caso percorresse pulmões humanos.

Se a cor faz o planeta parecer quente, não se deixe enganar. É bem gelado por lá. Cerca de 79 milhões de quilômetros mais distante do Sol do que a Terra, recebe muito menos luz e calor. Aqui, os raios solares ficam retidos na atmosfera, que age como um cobertor para manter a Terra aquecida. A atmosfera de Marte é cem vezes mais fina do que a nossa, então o calor do sol escapa facilmente. O quão facilmente? Se você estivesse parado, de pé, na linha do Equador de Marte, ao meio-dia, sentiria o verão nos pés (24ºC) e o inverno na cabeça (0ºC).