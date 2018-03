O amplo espaço onde foram erguidas as naves do projeto Apollo também devem abrigar a construção do Space Launch System (SLS), o maior foguete da NASA desde o Saturn V. O problema é que Vehicle Assembly Building (VAB), prédio que fica dentro do John F. Kennedy Space Center, na Flórida, Estados Unidos, acomoda apenas metade do tamanho previsto para os foguetes. Isso ainda está em estudo pela Nasa. O VAB é o maior prédio de um andar do mundo e ainda é um dos maiores dos EUA fora da área urbana, com 160,3 metros.

O SLS promete resolver um problema antigo: ter propulsão capaz de enviar uma cápsula até Marte. Com 1,5 milhão de quilogramas de força de impulsão, ele faria a nave atingir o equivalente a 3.675 km/h – ou três vezes a velocidade do som.

O Saturn V impulsionou a missão Apollo, e a Space Shuttle levou o Hubble.