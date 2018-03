Para entender os efeitos de longa duração da baixa gravidade no corpo humano, dois voluntários passaram 70 dias deitados, monitorados da cabeça aos pés. A experiência fez parte de um estudo sobre a ausência de peso. Na horizontal, com a cabeça inclinada para baixo em 6 graus - a melhor simulação da gravidade zero que podemos testar aqui na Terra - eles tiveram que praticar exercícios em esteiras verticais, fazer necessidades e simular atividades. Assim, os cientistas entendem melhor o que acontece com o corpo a longo prazo quando exposto a essas condições.

Em outro teste feito com seis candidatos russos isolados durante 520 dias, quatro deles tiveram problemas como depressão, insônia e isolamento social.

Há um grande desafio na preparação física dos astronautas. No espaço, existe muito risco de perda de massas óssea e muscular. Pesquisadores estudam a melhor combinação de exercícios para fortalecer os astronautas e, até mesmo, para estimular seu crescimento na ausência de gravidade. Um dos hormônios que tem se mostrado eficiente é a testosterona. Mas é preciso vencer os desafios de como aplicá-lo em mulheres sem dar a elas características masculinas. Isso seria especialmente necessário na chegada, em que os tripulantes precisam sair da nave sozinhos e ainda dar o "primeiro passo para um homem"...