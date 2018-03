O pouso é considerado o maior desafio de engenharia da missão. A sonda Curiosity, enviada a Marte em 2012, tinha uma tonelada. O peso aumentaria em 40 vezes em uma expedição com humanos – o que preocupa os pesquisadores, pois quanto maior a aeronave, mais chances ela tem de cair. A atmosfera marciana é bem menos densa do que a da Terra, cuja pressão atmosférica a 40 km de altitude é equivalente à de Marte a 10 mil metros, o que deixa pouco tempo para frear a velocidade supersônica de uma nave espacial. Há o risco de, caso não encontre o ângulo exato para se aproximar de Marte, se perder no espaço – isso, é claro, elimina as chances de voltar à Terra.