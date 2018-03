QQuando está sozinha em casa, dona Eva Goularte chora a morte do filho Emerson, crime que completou o oitavo aniversário em junho passado. Assim, escapa das reprimendas da família que a aconselha a seguir em frente e se preocupa com as lágrimas tanto tempo depois. Mas como ir adiante se os criminosos nem sequer foram a julgamento?

– Meu filho foi morto feito um bicho – diz, para logo depois se corrigir: – Pior do que um bicho.

O caso de Emerson é uma das seis mortes que aguardam julgamento entre as 15 registradas envolvendo o futebol desde 2000. Os casos julgados são sete, entre condenações e absolvições. E há dois com suspeitos que acabaram mortos.

Apenas um dos processos que aguardam julgamento corre no prazo, o da morte do garoto Maicon Lima, alvejado em 1º de fevereiro deste ano em meio a um tumulto de torcida em Novo Hamburgo. Suspeitos, quatro PMs foram denunciados e esperam sentença.

A dor de dona Eva começou no dia 20 de junho de 2007. Ao final do jogo em que o Grêmio perdeu no Olímpico a final da Libertadores para o Boca Juniors, o colorado Emerson Goularte foi ao centro de Dom Pedrito comprar uma carteira de cigarros. Um bar cheio de gremistas reunidos para o jogo lamentava a derrota, e Emerson teria entrado em uma discussão motivada pelo futebol. A reação foi a mais violenta possível.

Seis torcedores bateram em Emerson. Da janela de um prédio vizinho, ouviram-se gritos vindos da rua como "mata este negro" – que denunciavam também a conotação racial do crime. Entre os agressores estavam membros de famílias renomadas na cidade.

Oito anos depois, após uma sequência de recursos jurídicos, o julgamento ainda não foi marcado.

Desde o dia da tragédia, os Goularte recorrem a um controle emocional incomum e afastam a tentação da vingança. Um grupo de amigos de Emerson teve de ser demovido pela família da ideia de fazer justiça com as próprias mãos. Também os vizinhos tiveram de ser acalmados.

– Nada de revidar. Vamos esperar o que vai acontecer – ensinava seu Walter, o pai.

O caso se arrasta nos tribunais, e os acusados circulam livremente pela cidade. Logo após a tragédia, as filhas Jaíne e Bruna com frequência deparavam com um dos réus. Ele agravava o constrangimento ao soltar piadas e provocações sobre o pai.

Walter, Eva e Lillian, a irmão mais velha, frequentemente são indagados sobre o andamento do caso. Quando contam que ninguém foi punido até hoje, não raro ouvem a cobrança: "E vocês não vão fazer nada?".

– O julgamento não vai trazer meu irmão de volta, mas tenho certeza de que será um alívio enorme – resume Lillian, que morava com Emerson e, de tão doída, demorou cinco meses para conseguir entrar em seu quarto após a morte.

Fora o caso de Maicon, de 2015, os demais processos se arrastam em média em prazo acima de seis anos e meio.

– É normal que as famílias tenham esta sensação de impunidade. Por isso procuramos trabalhar de forma dedicada nestes processos – destaca Sérgio Luiz Rodrigues, da Promotoria de Justiça Criminal de São Leopoldo.

A lentidão do Judiciário prolonga o sofrimento das famílias. Cansado de esperar, Osmar Cierco pensou em organizar passeata para comover a comunidade de Gravataí, em pressão pelo julgamento do caso do filho. Daniel foi morto enquanto comemorava o título da Libertadores de 2010 em um reduto de colorados na parada 67 em Gravataí.

Os colegas do Direito da Ulbra lotaram ônibus e compareceram ao velório. Estudantes da época, hoje estão formados e também pressionam pelo andamento do processo. É o caso de João Carlos de Jesus, um dos melhores amigos de Daniel. Tornou-se advogado da família. É com ele que Oscar se informa sobre o andamento do caso.

– Imaginem a situação dos pais de uma pessoa abatida covardemente. O mínimo é a briga pela justiça. Mas é preciso aguardar, porque o sistema tem sido assim – explica o João Carlos de Jesus.