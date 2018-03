Sara e Vítor perderam o filho Maicon, de 16 anos. Restaram os dois celulares do garoto, com imagens de sua torcida organizada

Há outro agravante. Os policiais acusados do crime também são suspeitos de trocar o projetil no momento em que Maicon foi atendido no hospital. Flagrada pelas câmeras internas, a trama só reforçou o sentimento de insegurança da família:

– Ai, nossa (choro)... Eu nunca vou esquecer ele (o marido, Vítor) chegando sozinho. Com aquele saco de roupa na mão... Eu perguntei: Cadê o Maicon? Ele só dizia: vamos na tua mãe. Perguntei de novo. Aí ele disse, o Maicon morreu. Não acreditei.

Aos 37 anos, Sara é uma pessoa permanentemente comovida com a perda do filho.

– Eu não tenho ódio, não consigo. Mas quero um pouco de paz, além de justiça. Não desejo este sofrimento para ninguém – diz Sara.

Ao casal restou a filha Vitória, 12 anos. É ela quem esquadrinha os celulares do mano e repassa aos pais em momentos estratégicos.

– Ao ver os vídeos, tento procurar uma alegria, mas a dor supera tudo – confessa a mãe.

Também em Novo Hamburgo, quase todos os dias Maria Inês conversa com o filho Gabriel. Ela senta com ele à mesa na hora do almoço e fala providências de casa, no bairro Jardim Mauá. A cama do rapaz está estendida, com a colcha vermelha e branca abaixo de um quadro com o símbolo do Inter pendurado à parede.

Maria Inês trata do filho como se ele estivesse vivo. Gabriel Elói de Oliveira, o Feijão, foi morto em junho de 2008, aos 23 anos. Ele e o amigo Jeferson Alves Ferreira, 21, caíram executados em São Leopoldo, vítimas de velhas rixas de torcidas organizadas no Vale do Sinos. As duas mortes são parte das 15 tragédias registradas com torcedores gaúchos nos últimos 15 anos.

Caçula e único homem de três filhos, Gabriel vivia com a mãe, viúva há quase 30 anos e funcionária aposentada da biblioteca da escola Ana Neri. Passados sete anos, a mãe de Gabriel convive com um filho imaginário, recurso que ela encontrou para abrandar a dor da ausência que ainda hoje a faz chorar pelos de canto da casa.

Por isso, aos 65 anos, Maria Inês dirige palavras ao filho inexistente. Já se submeteu a tratamento psiquiátrico, viveu debaixo de forte medicação e acostumou-se à relação com a ideia do filho. É reconfortante. As filhas condenam, mas ela tem a aprovação médica.

– Eu falo com ele todos os dias. Se está me fazendo bem, se me permite esquecer a dor, vou continuar convivendo assim com o meu filho – diz a aposentada. – Aquilo não é idade de se perder um filho, ninguém merece isso.