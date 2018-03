Em conjunto com o próprio Jardel, líderes do PSD decidiram levá-lo a um centro de reabilitação em Campinas (SP). As despesas, que incluíram tratamento odontológico, foram pagas por pessoas ligadas ao partido. A clínica funciona como spa, oferece acompanhamento médico e é ligada à Igreja Adventista. Jardel ficou 10 dias no local, acompanhado pela mulher. Até a posse, no fim de janeiro de 2015, Jardel foi mantido sob constante vigilância. Com o início do mandato, o deputado teria mudado de postura.

— Ele se agigantou, começou a se sentir mais poderoso, a ser o centro das atenções na Assembleia. Começou a reclamar de dinheiro, a pedir para funcionários pagarem suas contas. Ele se perdeu — disse um ex-assessor.

Ex-funcionários também atribuem a alteração no humor de Jardel à aproximação de pessoas que depois viriam a substituir os assessores no gabinete. Entre elas, o advogado Christian Vontobel Miller, que se tornou amigo e conselheiro do parlamentar. A situação chegou ao limite em abril. O deputado dispensou a maioria dos servidores que comandava, afastou-se para tratar uma depressão e rompeu politicamente com os antigos aliados.

Na época, Danrlei informou, por meio de nota, que não queria mais se "relacionar publicamente com quem conduz seu mandato e sua vida da maneira como meu ex-colega demonstrou que vai conduzir". Homens de Jardel desde a campanha eleitoral, Serginho e Portella foram exonerados.