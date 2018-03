Após o futebol, Jardel passou a se sustentar com o dinheiro acumulado na carreira e dedicou-se a outras atividades, como partidas festivas promovidas pelo departamento consular do Grêmio. Com os anos e à medida em que os recursos foram minguando, visualizou a ideia de disputar uma eleição.

Os exemplos de dois ex-atletas do clube que obtiveram êxito nessa migração, Danrlei, deputado federal, e Tarciso, vereador de Porto Alegre, ambos do PSD, despertaram a vontade de concorrer e a esperança de que a idolatria nutrida pelos gremistas poderia ser convertida em votos. Em setembro de 2012, durante entrevista a ZH, Jardel declarou a intenção pela primeira vez e disse que procuraria Danrlei para discutir o assunto.

— Vou conversar com ele (Danrlei) sobre isso. De repente, saio pelo partido dele. As pessoas gostam de mim no Rio Grande do Sul. Dá para fazer um trabalho social interessante com o esporte — afirmou na ocasião.

Um assessor do ex-goleiro e deputado federal se declara responsável pela filiação do ex-centroavante ao PSD. O marqueteiro Sérgio Bastos Filho, torcedor fanático do Grêmio, conta que foi ele quem orientou Jardel a transferir o domicílio eleitoral de Fortaleza para Porto Alegre e encaminhou o processo de adesão ao partido. Na época, Serginho, como é conhecido no futebol, era o elo entre o gabinete de Danrlei e o departamento consular do clube. Intermediava a participação do deputado em atividades nos consulados do Interior e em cidades de fora do Rio Grande do Sul, como churrascos, festas e jogos. Entre idas e vindas ao Estádio Olímpico, onde cruzava com ex-jogadores assíduos dos eventos, o assessor ouviu de funcionários do clube e de ex-atletas a informação de que Jardel estava interessado em concorrer.

— Não me recordo se foi em novembro ou dezembro (de 2012), mas procurei ele e questionei: "Tu queres mesmo ser candidato? Não é fácil, não é brinquedo, eu posso te ajudar". Ele respondeu que estava disposto, e eu disse que falaria com o partido. Foi muito mais simples do que as pessoas imaginam — relatou Serginho.

Como o marqueteiro tinha trânsito livre com a cúpula do PSD por ser assessor e ter trabalhado na campanha de Danrlei, levou a proposta aos dirigentes da sigla, entre eles o próprio ex-goleiro. O nome de Jardel foi aprovado.

Na época, os líderes do partido acreditavam que Jardel havia superado a antiga vida desregrada. Viam nele potencial eleitoral, desde que fosse assessorado. Entre o dia da filiação e o anúncio oficial da candidatura, em 2014, o ex-centroavante passou a acompanhar Danrlei em compromissos pelo Interior e a dividir as atenções dos torcedores (e eleitores) com o ex-companheiro de time.

Ainda não era período eleitoral, e a estratégia de vincular a imagem dos dois já era percebida nas agendas de ambos. Sérgio garante que a ideia partiu dele, apesar das supostas resistências de Danrlei e de membros do partido:

— Danrlei não procurou o Jardel para concorrer. Estrategicamente, por uma questão eleitoral, vinculei os dois. Eles só fizeram eventos de Grêmio juntos. O Danrlei não gosta de polemizar, mas ele não teve responsabilidade pela filiação. Ele não tinha como rejeitar o Jardel no partido.

Quem mais resistiu ao ingresso do ex-centroavante na legenda foi o hoje vice-governador do Estado, José Paulo Cairoli. Antes da campanha, o empresário questionou repetidas vezes os integrantes do partido sobre a conduta de Jardel.

— Vocês sabem mesmo o que estão fazendo? — perguntava.