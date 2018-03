O salário caiu. Dos 300 mil euros na Turquia, passou a 150 mil euros no Sporting e, a partir daí, seria menor. Começava assim a peregrinação por 14 equipes em 10 anos, até o final da carreira, em 2012, aos 39 anos, sem contar os clubes em que não acertou a transferência por falta de forma ou por conduta.

Ele até se puxou no começo do Bolton, marcou gols, embora pegasse a reserva, e isso o Super Mário não aceitava. Fez sete jogos entre paradas e retomadas e procurou outro clube. Em São Paulo, o Corinthians desistiu de repatriá-lo porque o atleta estava 10 kg acima do peso. Emprestado por quatro meses ao time da pequena Ancona, na Itália, Jardel desembarcou por lá em fevereiro de 2004 com Karen e os filhos. Era a chance de se reaver com a família e com o futebol. Em campo, disputou apenas três partidas. Contra o Perugia, errou a posição no estádio e saudou a torcida adversária. Foi longamente vaiado. E a passagem pela cidade portuária do Adriático foi agitada.

Podia ter se recuperado atuando pelo Palmeiras. Mas alegou viagem ao velório da avó Iracema, em Fortaleza, e passou nove dias sumido. Descobriu-se depois que frequentava bingos em São Paulo. Não ficou no Newells Old Boys, da Argentina, desistiu do Alavés, da Espanha, passou sem sucesso pelo Goiás e culminou com um prosaico drama no Beira-Mar, em Aveiros, Portugal.