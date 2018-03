Karen Matzenbacher sustentou os primeiros anos de casamento em Portugal. Enquanto o marido vivia em viagens e concentrações, ela cuidou dos filhos e ainda jogou vôlei.

— Ela se ocupava de tudo e mantinha um caderno com anotações dos gols, jogos, títulos e viagens de Jardel na fase do Porto — lembrou o jornalista Paulo César Norões.

Em um recinto de cinco por sete metros tomado por taças e camisetas dentro de armários envidraçados e gavetões, a sala de troféus da mansão, juram em Fortaleza, tem o toque de Karen. Fotos de quase todos os momentos da carreira estão nas paredes, entre elas a da passagem pela Seleção Brasileira, em 2001.

Tempos depois, em visita à mansão, Romário, melhor jogador do mundo e da Copa de 1994, teria dito a Jardel:

— Estou abismado. Eu mesmo não tenho tanta variedade de camisetas.

O casal se conheceu na entrega dos prêmios dos melhores do futebol gaúcho em 1995. Karen era modelo deslumbrante, morena de olhos verdes em 1m79cm, 64kg, 64cm de cintura e 94cm de quadril. Havia sido capa da revista Playboy em abril daquele ano e, antes disso, morado na França, com o então namorado Márcio Santos, zagueiro campeão do Mundo na Copa de 1994.

Um dia, Jardel chegou aos gritos na concentração dizendo que havia roubado a mulher de Márcio. Os jogadores do Grêmio tentaram demovê-lo da ideia.

Então aos 22 anos, pela primeira vez o rapaz não ouviu os colegas. Apaixonado, telefonava escondido para a modelo de 24 anos, com quem casou com pompa na Catedral Metropolitana de Porto Alegre em 8 de dezembro de 1995.

Jardel continuou ouvindo zombarias de Paulo Nunes, Arilson, Carlos Miguel e Adilson, seus amigos de ascendência no grupo e de carteado. Eles o logravam grosseiramente no jogo 21. Jardel jamais ganhava e sofria repetidos petelecos que lhe ardiam as orelhas.

Evangélico, Luiz Carlos Goiano dividia com o atacante o quarto da concentração no Estádio Olímpico. Conversavam longamente.

— Ele frequentou nossas reuniões dos atletas de Cristo na concentração, mas não sabia discernir muita coisa. É pessoa muito querida, sem maldade, mas inocente demais. Ele orava com a gente, lia a Bíblia, mas, se alguém o chamasse para a noite, saía correndo — diz Goiano.

O técnico Luiz Felipe Scolari e a comissão técnica sabiam do destino de Jardel nas folgas em casas noturnas e bares da Capital, embora não se atrasasse na reapresentação e não aparecesse com vestígio de álcool.

O perfil ingênuo e compulsivo marcou a carreira. Após as temporadas como rei do futebol português pelo Porto, quando o Galatasaray, da Turquia, bancou em 2000 multa rescisória astronômica e o levou para Istambul, o atacante retribuiu com gols decisivos no título da Supercopa europeia contra o poderoso Real Madrid. Embolsou outro quinhão de dólares e logo não se sentiu à vontade na cultura estranha. Pediu para sair no primeiro ano de um contrato de quatro. Retornou em 2001 a Portugal, desta vez pelas cores do Sporting.

À época, Jardel levou para a Europa o irmão George, que tentou jogar no Porto. César também atuou no Exterior. E Jordana, então com 16 anos, namorou Cristiano Ronaldo, ainda nos juniores do Sporting.

Nascidos no Porto, os dois filhos de Jardel e Karen vivem em Portugal com a mãe. Ela já conduziu um programa esportivo, o Na Karen do Gol, de entrevista com mulheres de jogadores na televisão portuguesa.