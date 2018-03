Na última semana de atividades da Assembleia Legislativa antes do Natal, o deputado Mário Jardel justificou a falta ao trabalho com a necessidade de tratar da internação da mãe em Fortaleza. Maria de Fátima Almeida Ribeiro, 62 anos, tem problemas com o álcool. Estaria sofrendo uma crise depressiva após as denúncias que envolveram o filho na Operação Gol Contra, no final de novembro. Zero Hora falou com Jardel na capital cearense.

No domingo anterior ao Natal, ele participou de um jogo entre amigos, deliberadamente promovido em sua defesa diante das acusações que haviam repercutido em todo o país.

— Invadiram a minha casa em Porto Alegre, me expuseram daquele jeito, como queriam que a minha mãe estivesse? — questionou o deputado em 20 de dezembro, no vestiário do Estádio Presidente Vargas.