Com chances de perder o mandato, o deputado Mário Jardel Ribeiro (PSD) volta à cena com a abertura do ano legislativo nesta segunda-feira. Zero Hora investigou em Porto Alegre e Fortaleza as duas vidas do ídolo gremista, que se encontram agora na política

Em 8 de dezembro, depois de ter sido denunciado oito dias antes na Operação Gol Contra, o deputado Mário Jardel Ribeiro (PSD) transitava engravatado, em círculos, pelo plenário da Assembleia Legislativa. Permaneceu sentado por cerca de três minutos ouvindo discursos de colegas e saiu a passadas largas, cabeça erguida e peito inflado, o que engrandecia seu 1m88cm, como se pairasse acima das denúncias que recém haviam enxovalhado seu primeiro ano de carreira política. De novo deixou às pressas o plenário por um acesso lateral, meteu-se brevemente no banheiro e voltou ao trabalho, desviando de grupos de deputados, assessores e visitantes em conversas pelo saguão.

Aquela terça-feira é o retrato da rotina do antigo goleador, hoje um alienígena na atividade de parlamentar.

— Às vezes, eu sentava ao lado dele (Jardel) no plenário e o prendia pelo braço para que permanecesse sentado mais tempo e não saísse outra vez à toa pelo saguão. Ele é um hiperativo — diz uma ex-funcionária do gabinete do deputado.

Mais do que inquieto, aos 42 anos o deputado é o resultado de suas duas faces. De um lado, o ídolo centroavante alegre, brincalhão e ingênuo que arrebatou a torcida do Grêmio, conquistou paixões, ganhou o apelido de Super Mário em Portugal e fez de sua Fortaleza um refúgio de fartura. De outro, o homem que cresceu com o espelho da bebida em casa, perdeu o pai cedo, seguiu o mesmo rumo desregrado, usou drogas, destruiu a carreira em noitadas e se separou dos filhos. As duas vidas se encontram agora na política.

Acusado de desvios de recursos no gabinete, Jardel terá seu destino como deputado julgado a partir da abertura do ano legislativo, nesta segunda-feira. Zero Hora apresenta nesta reportagem os dois perfis. Os dois Jardéis que agora se encontram para viver a hora da verdade.