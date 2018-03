Briga de cachorro grande Campeões em campo

A Copa Libertadores, que terá o início da sua fase de grupos na próxima semana, marca a 56ª edição da competição mais mística do futebol internacional. Porque, para conquistar a América, não basta apenas montar um grande time, com grandes jogadores: é preciso saber enfrentar as peculiaridades do torneio que une os oceanos Atlântico e Pacífico. O Inter, na busca pelo tri, terá de enfrentar adversários que conhecem bem os caminhos da glória no continente — afinal, entre as equipes na fase de grupos, são 12 campeões, que dividem entre si 25 títulos. Conheça agora os 32 times que estarão em campo em busca do topo da América!

