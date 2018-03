Foi o conjunto de obras que levou mais tempo para sair do papel. Em julho do ano passado, a prefeitura do Rio deu início à execução dos trabalhos de projetos bancados com recursos do governo federal. Será sede de 11 modalidades olímpicas e quatro paralímpicas. Como o complexo abrigou disputas dos Pan de 2007 e dos Jogos Mundiais Militares de 2011, cerca de 60% das áreas de competição permanentes já estão prontas. Após a Olimpíada, o polêmico circuito de canoagem slalom e a pista de BMX farão parte do Parque Radical, que será deixado como legado esportivo e de lazer, em uma região com poucas opções para a prática de atividades ao ar livre e grande concentração de jovens.



Centro Aquático de Deodoro Centro Aquático de Deodoro

Previsão de conclusão - Segundo trimestre de 2016

Custo - R$ 647,7 milhões

(integra pacote de nove obras em Deodoro)



Local das provas de natação do pentatlo moderno. As outras disputas da modalidade serão travadas em duas instalações da região: Arena da Juventude (esgrima) e Estádio de Deodoro (hipismo e evento combinado).



Situação atual – A reforma na piscina já foi iniciada, e uma arquibancada provisória será instalada

Previsão de conclusão – Primeiro trimestre de 2016

Custo – A Empresa Olímpica Municipal não individualiza o valor da instalação. Os custos do Centro de Hóquei, da Arena da Juventude, do Estádio de Deodoro, do Parque Radical, do Centro de Tiro e do Centro Aquático integram pacote de R$ 647,7 milhões

Centro Olímpico de Hipismo Centro Olímpico de Hipismo

Localizado próximo do Centro de Tiro, é outra herança do Pan. As pistas do concurso completo de equitação (CCE) e de treinamento e a arena de saltos e adestramento serão adaptadas e ampliadas. Será construída uma nova clínica veterinária e acomodações para tratadores e veterinários (72 apartamentos de três quartos), que ficarão como legado após os Jogos.



Situação atual – A pista da arena do CCE existente está sendo adaptada. O plantio na pista de cross country preocupa o COI. A falta de chuvas na região atrapalhou o crescimento da grama.



Previsão de conclusão – Segundo trimestre de 2016

Custo – R$ 157,1 milhões

Capacidade total – 35,2 mil lugares

Modalidades – Hipismo (adestramento, CCE e saltos) e hipismo paraolímpico





Centro Olímpico de Hóquei

Estão previstas adaptações nos dois campos existentes. Serão construídos vestiários, uma arquibancada permanente com 2,5 mil lugares na quadra principal e um centro de administração.

Situação atual – As obras estão em fase de terraplenagem e fundações dos vestiários e das arquibancadas permanentes.

Previsão de conclusão – Quarto trimestre de 2015

Custo – A Empresa Olímpica Municipal não individualiza o valor da instalação. Os custos do Centro de Hóquei, da Arena da Juventude, do Estádio de Deodoro, do Parque Radical, do Centro de Tiro e do Centro Aquático integram pacote de R$ 647,7 milhões

Capacidade – 13 mil lugares (10,5 mil temporários)

Modalidades – Hóquei sobre a grama

Centro Olímpico de Tiro

Haverá adequações nos sete estandes, com climatização em toda a estrutura e reformas elétrica e hidráulica. Será construído um estande temporário para as finais (tiro e carabina), com 2 mil assentos.



Situação atual – As obras não começaram. Está fechado devido ao atraso no pagamento da segunda parcela de um convênio entre Ministério do Esporte e Confederação Nacional de Tiro Esportivo, que administra o centro.



Previsão de conclusão – Segundo trimestre de 2016

Custo – A Empresa Olímpica Municipal não individualiza o valor da instalação. Os custos do Centro de Hóquei, da Arena da Juventude, do Estádio de Deodoro, do Parque Radical, do Centro de Tiro e do Centro Aquático integram pacote de R$ 647,7 milhões

Capacidade – 7.250 lugares

Modalidades – Tiro esportivo e tiro esportivo paralímpico



Arena da Juventude Arena da Juventude

O ginásio abrigará as partidas da primeira fase de basquete feminino e a disputa de esgrima do pentatlo moderno.



Situação atual – As obras estão em fase de terraplenagem e fundações. Foi concluído o estaqueamento e a colocação de blocos está em andamento



Previsão de conclusão – Primeiro trimestre de 2016

Custo – A Empresa Olímpica Municipal não individualiza o valor da instalação. Os custos do Centro de Hóquei, da Arena da Juventude, do Estádio de Deodoro, do Parque Radical, do Centro de Tiro e do Centro Aquático integram pacote de R$ 647,7 milhões

Capacidade – 5 mil lugares (3 mil temporários)

Modalidade – Hóquei sobre a grama





Estádio de Canoagem slalom

A construção de 250 metros de corredeiras artificiais é uma das obras mais complexas e polêmicas dos Jogos. Obstáculos serão distribuídos pelo circuito para simular rochas encontradas em leitos naturais, criando ondas e redemoinhos aos competidores. Depois da Olimpíada, a pista servirá como base de treinamento de atletas e para lazer da população. O circuito de canoagem slalom consumirá 26 milhões de água, volume suficiente para encher sete piscinas olímpicas. Os responsáveis pelo projeto afirmam que não haverá desperdício já que, uma vez enchida, a estrutura reaproveita a água.



Situação atual – O circuito teve seu projeto original reduzido em 40% para reduzir custos. As obras começaram em agosto. A terraplenagem está em fase de conclusão. A concretagem da laje do lago está em andamento.



Previsão de conclusão – Primeiro trimestre de 2016

Custo – A Empresa Olímpica Municipal não individualiza o valor da instalação. Os custos do Centro de Hóquei, da Arena da Juventude, do Estádio de Deodoro, do Parque Radical, do Centro de Tiro e do Centro Aquático integram pacote de R$ 647,7 milhões

Capacidade – 8 mil lugares temporários





Centro Olímpico de BMX

Uma pista permanente está sendo construída, com percurso de 300m a 400m.



Situação atual – As obras estão em fase de terraplenagem.



Previsão de conclusão – Quarto trimestre de 2015

Custo – R$ 647,7 milhões (integra pacote de novas obras em Deodoro)

Capacidade – 7,5 mil lugares

Modalidade – Ciclismo BMX





Pista de Mountain bike

Construída em um morro no Parque Radical, ao lado do Estádio da Canoagem Slalom, a pista dessa modalidade de ciclismo terá cerca de 6 mil metros de extensão, com diferenças alturas e um circuito que permitirá a cada competidor passar pelo público mais de uma vez durante a prova.



Situação atual – As obras das instalações provisórias ainda não começaram.



Previsão de conclusão – Quarto trimestre de 2015

Custo – A Empresa Olímpica Municipal não individualiza o valor da instalação. Os custos do Centro de Hóquei, da Arena da Juventude, do Estádio de Deodoro, do Parque Radical, do Centro de Tiro e do Centro Aquático integram pacote de R$ 647,7 milhões.

Capacidade – 27,5 mil lugares (2,5 mil temporários e 25 mil em pé)

Modalidades – Ciclismo mountain bike









