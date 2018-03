Na noite de 28 de fevereiro, uma adolescente de 17 anos, Ensino Médio completo, foi a uma festa no Vale do Sinos. Bebeu, ficou embriagada e perdeu os sentidos – ela suspeita que possam ter colocado em sua taça algo para que dormisse. Quando acordou, estava jogada em um canto. Notou que seu collant se achava aberto. Havia sido violentada.

A adolescente sentiu-se perdida. Culpava a si própria: “Por que bebi ao extremo e deixei que isso acontecesse?”. Em choque, envergonhada, decidiu silenciar. Não procurou ajuda e não contou o episódio a ninguém.

No dia esperado, a menstruação não veio. Testes mostraram que ela estava grávida. O desespero serviu de combustível para finalmente revelar o estupro à mãe, no fim de março.

Enquanto as duas buscavam alguma saída, a garota trancou-se em casa. Queria ficar isolada. Apesar das poucas semanas de gravidez, tinha os sintomas de uma gestação mais avançada: acordava vomitando, sofria enjoos, passava mal. Telefonava o tempo inteiro para o trabalho da mãe, aos prantos.

– Tem uma coisa crescendo dentro de mim! – gritava.

As duas foram a um ginecologista. O médico disse que estava impedido por lei de receitar algo para o aborto, mas explicou que, por se tratar de violência sexual, a menina tinha o direito de interromper a gravidez. A mãe fez sondagens e ouviu o mesmo de outras pessoas, mas todas afirmavam que primeiro era preciso fazer registro em uma delegacia de polícia – o que, na realidade, não é necessário.

– Se não tiver como tirar, vou ficar nove meses trancada no quarto, para ninguém me ver. E quando vier para fora, não quero nem olhar – desabafava a adolescente.

Mãe e filha decidiram ir à delegacia. A adolescente tinha certeza de que havia sido estuprada por um rapaz que estava com ela na festa. Os policiais disseram que poderiam investigar, interrogar todos os presentes, fazer um exame de DNA. Se batesse com o do suspeito, ele seria preso imediatamente. Mas a vítima não quis que a investigação seguisse adiante.

– Aquela história já tinha me machucado demais. E acredito que Deus tarda, mas não falha. Se esse rapaz fez mal para mim, acho que talvez aconteça coisa pior para ele – afirma.

No dia em que fizeram o boletim de ocorrência, a escrivã encaminhou a garota a um centro municipal de atendimento à mulher. Lá, a assistente social explicou sobre o aborto legal.

– A assistente social falou assim: “Não importa se tu estás embriagada ou não. Ninguém pode se aproveitar da situação. Ninguém tem o direito de ir lá e mexer em ti”. Vi que, independentemente de religião, eu tinha direito. O corpo é meu. Não queria passar nove meses com uma criança na barriga e depois olhar para ela e lembrar de tudo o que aconteceu. Quis tirar.

Com a anuência da mãe e da filha, o centro de atendimento municipal fez contato com o Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre. Ficou combinado que a adolescente iria ao local em uma segunda-feira do começo de abril. No início da manhã, um carro da prefeitura fez o transporte. A mãe e a assistente social foram junto.