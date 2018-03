A paciente, uma universitária que se encontra do outro lado da porta, na sala de espera, é chamada ao consultório de Sandra. As duas conversam por 30 minutos. A médica pergunta como a jovem se sente e volta a apresentar todas as opções disponíveis. A gestante reafirma sua decisão. Também coloca sua assinatura nos documentos. Dali, é encaminhada ao centro obstétrico. Vai se submeter a um aborto pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Às 11h de uma quinta-feira, no 5º andar do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, a ginecologista e obstetra Sandra Scalco revisa os formulários e analisa a ecografia de uma paciente grávida. Depois de discutir o caso com colegas da equipe, assina os papéis. Está tudo em ordem para a realização do procedimento.

"Deram todo o apoio do mundo, respeitaram a minha decisão, me trataram muito bem"

ZH visitou esses serviços para saber como funcionam e conhecer quem são os profissionais responsáveis por mantê-los em operação. O Ministério da Saúde não repassou uma lista, mas informou que o aborto “pode ser realizado em todos os estabelecimentos do SUS que possuem serviço de obstetrícia”. No ano passado, segundo o ministério, houve 1.613 procedimentos no país.

A universitária havia procurado o Presidente Vargas uma semana antes. O relato que fez à enfermeira foi similar a muitos outros apresentados no Ambulatório de Sexologia, DSTs e Violência Sexual. Contou ter apagado durante uma festa, possivelmente porque alguém colocara uma droga em sua bebida. Ao acordar, percebeu que alguém fizera sexo com ela. Limpou-se e foi para casa, envergonhada. Nos dias seguintes, retomou sua rotina, procurando convencer-se de que nada acontecera.

Semanas depois, vieram os enjoos, a tontura, as dores de cabeça. Um teste apontou a gravidez, mas a estudante não quis acreditar. Concluiu que o exame estava errado ou havia sido trocado pelo laboratório. Quando não conseguiu mais negar a realidade, procurou o Presidente Vargas. A psicóloga do serviço, Ângela Ruschel, observa que situações assim são usuais, mesmo entre mulheres adultas e com formação superior:

– Elas usam álcool, dormem por causa do “boa noite cinderela” (quando uma droga é ministrada para que durmam), são vítimas de estupro e depois não se lembram de nada. Ficam com vergonha da situação, porque a sociedade recrimina. Elas próprias se sentem culpadas de se ter colocado nessa situação. Não buscam ajuda por vergonha, por medo do que vai acontecer e pela própria negação. Houve uma paciente que falava do seu caso como se fosse um filme que se passava com outra pessoa, porque ela não conseguia aceitar a gravidez acontecendo no corpo dela.

A universitária que ficou grávida faz parte do grupo de uma dezena de mulheres estupradas que realizaram o aborto ao longo deste ano no Presidente Vargas – no começo da década, a média era de um a dois casos por ano, contra 15 em 2014. Depois do acolhimento inicial, vítimas como ela são encaminhadas ao ambulatório de violência sexual. Ali, no 5º andar do prédio da Avenida Independência, perto do centro da cidade, são avaliadas por uma equipe multidisciplinar, formada por médica, psicóloga, enfermeira e assistente social. As conversas ocorrem separadamente, para que as profissionais possam conferir se a mesma história é repetida em todas as ocasiões.