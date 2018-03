Oanúncio veio às 19h20min daquela segunda-feira, oito minutos depois da primeira incisão na pele da paciente. Testemunha próxima da aflição de Daiani Melisa da Silva Dias ao longo das 39 semanas de incertezas da gravidez de alto risco, o obstetra Gustavo Capovilla da Silva sabia ser o portador da mais aguardada das notícias, a boa-nova que por grande parte dos 35 anos de vida da assessora parlamentar não passara de um sonho com tons de impossível. No bloco cirúrgico do Hospital Unimed, em Novo Hamburgo, o médico, que decidira antecipar a cesariana ao constatar, horas antes, o princípio do trabalho de parto, exultou:

— Vamos conhecer então a dona Luiza!

Mesmo imune à dor do umbigo para baixo pelo efeito da anestesia raquidiana, Daiani, com a visão limitada por um lençol verde que se erguia à frente do rosto, inquietava-se com o cheiro de queimado provocado pelo contato do bisturi elétrico que rompia sucessivas camadas em direção ao útero. Surpreendeu-se com o impacto no corpo dormente: sentiu quando o bebê foi retirado do ventre. Luiza Dias Gonçalves estava ali, era real, não mais apenas uma chance remota. A filha tão desejada representava, a um só tempo, uma proeza admirável e uma contestação — Daiani era incapaz de enumerar quantas vezes fora desencorajada com a sentença de que não poderia gerar uma criança devido à série de complicações de saúde diagnosticadas desde a infância. Na noite do último 15 de junho, cercada pela equipe que auxiliava Gustavo, a parturiente não encontrou tradução mais precisa para o que experimentava. A palavra era esta: realidade. Após sofrer dois abortos e, na terceira tentativa de manter a gestação, descobrir que o feto apresentava os indícios de uma alteração cromossômica cuja gravidade determinaria a morte ou a sobrevivência, Daiani, diabética e hipertensa, estava a segundos de conhecer a filha. Desejada com ardor, Luiza deixava a condição de bebê idealizado. Nascia.

— Tá aí a pequenininha! — seguiu o obstetra na narração emocionada.

Depois de erguer o bebê à altura do olhar da mãe, Gustavo o entregou nas mãos do pediatra, que deu início aos primeiros exames em uma mesa lateral. Em breve, Daiani saberia se a filha encarnava, de fato, a suspeição mais forte: síndrome de Down. O risco elevado apontado por uma ultrassonografia, seis meses antes, jamais abalara o amor desmedido, sem pré-requisitos, que ela nutria pela filha.

Desde abril, Zero Hora acompanha o cotidiano da família de São Leopoldo para retratar a expectativa pela chegada da criança que, em um cenário de tantas dificuldades, passou a ser chamada de milagre. Esta é a história de Daiani e Luiza.