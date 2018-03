Um dos bairros mais pobres da Capital. O clima de tensão, inicialmente, foi criado devido a desavenças de duas famílias que disputavam poder na região a tiros. Em 2009, o governo do Estado instalou no bairro o projeto Território da Paz, visando combater a criminalidade. Nos últimos anos, a Bom Jesus viu nascer uma das facção mais violentas do RS, os Bala na Cara, envolvidos em assaltos e tráfico. Quando há tiroteios no bairro, as escolas são fechadas.