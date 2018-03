Alegalização de áreas invadidas no Morro Santa Tereza, como a Vila Gaúcha, se arrasta há pelo menos uma década sem perspectiva de solução imediata. Em 2005, o Estado, dono de 73 hectares onde estão instalados prédios da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) e cujo terreno é ocupado irregularmente por cerca de 600 famílias, ensaiou um estudo de viabilidade de urbanização do local. A iniciativa não teve

resultado prático. Três anos depois, o governo Yeda Crusius (2007-2010) propôs a permuta da área da Fase com a iniciativa privada, que, à época, havia avaliado o local em R$ 160 milhões.

Em troca, a instituição ganharia nove unidades da Fase onde fosse necessário. O projeto implicaria a remoção de famílias instaladas no terreno. Falava-se na construção de um hotel de uma rede de turismo espanhola. A ideia ganhou a antipatia dos moradores das vilas, de oposicionistas e ativistas ambientais. O governo desistiu do projeto.

Em 2009, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública contra o governo do Estado e a Fase para a regularização fundiária da Vila Gaúcha e da Vila União Santa Tereza. No mesmo sentindo, dois anos depois, o então governador Tarso Genro editou decreto reconhecendo o direito das famílias e a responsabilidade de legalizar as moradias em quatro vilas.

Em outubro de 2012, o Piratini anunciou a assinatura da ordem de serviços de obras de regularização das comunidades. O trabalho começava com um levantamento topográfico da área, cadastro das famílias e laudos geológico e ambiental. Neste intervalo, o Estado foi condenado pela 4ª Vara da Fazenda Pública a concretizar a legalização dos lotes. A sentença foi confirmada em parte pelo Tribunal de Justiça do Estado, mas o processo ainda é discutido no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.

O mapeamento das vilas estaria concluído desde 2013, mas a atual gestão da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação (SOP), ao abordar o tema em maio deste ano, informou que a regularização fora interrompida por divergência com a empresa responsável pelo cadastramento das famílias e demais laudos.

O promotor de Justiça Cláudio Ari Mello, da Promotoria da Ordem Urbanística, prevê que o STJ defina o caso até o ano que vem. Para o advogado Jacques Alfonsin, defensor de

associações de moradores das vilas do Morro Santa Tereza, a situação das famílias é de “notória insensibilidade social por parte das autoridades públicas e do Judiciário”.

– Há posses ali estabelecidas há décadas, consolidadas como podem ser consolidadas as posses de gente pobre, como a maioria da população do país residente nessas condições vive, sem a segurança de um documento sequer que lhes garanta o reconhecimento do direito adquirido à concessão do uso do bem onde se abrigam – critica Alfonsin.