Hoje, observar Porto Alegre do alto do morro Santa Tereza, no Belvedere Ruy Ramos, é impensável por causa da insegurança. Mas, décadas atrás, o local já foi point de encontro na noite da Capital.

Ao lado do mirante, entre o final dos anos 1960 e o começo dos anos 1980, funcionou a badalada boate Beliscão, lugar decorado com paredes de pedras e capacidade para uma centena de pessoas, idealizado para atender ao público mais velho e endinheirado, diferente de outras danceterias de perfil jovem e onde a clientela gastava pouco.

Em junho de 1972, reportagem de Zero Hora, com o título “Nestas casas a noite ainda não morreu”, destacou que a Beliscão tinha uma peculiaridade: abria as portas às 18h e fechava mais cedo do que a concorrência.

Em cima da Beliscão, a agitação era no Restaurante Panorâmico, com terraço e janelões envidraçados, oferecendo uma paisagem inspiradora da cidade e culinária internacional no almoço e no jantar.

Eram tempos de criminalidade em menor escala, existiam poucos motéis, e os casais mais entusiasmados subiam o morro para juras de amor sob o olhar da Lua. Antes ou depois dos amassos nos carros, havia quem forrava o estômago no Panorâmico e gastava as energias na Beliscão. Nas tardes de finais de semanas, famílias inteiras lotavam o mirante.

– Durante muitos anos, quando recebia colegas de trabalho do Exterior ou de outros Estados, levava eles para conhecer Ipanema e subia ao morro para ver o pôr do sol. Era muito agradável – recorda o fotógrafo Flávio Del Mese, que foi sócio da Beliscão por um período.

– Era uma paz aquilo lá – concorda Dudu Alvares, 69 anos, empresário um dos donos da Beliscão.

Alvares lembra que naquela época turistas que vinham ao Estado para conhecer a serra gaúcha se hospedavam na Capital, por causa da rede hoteleira melhor estruturada. Os visitantes seguiam de ônibus para Gramado e Canela para passeios durante o dia e voltavam para curtir a vida noturna em Porto Alegre.

Morador há 17 anos do Santa Tereza, o senador Lasier Martins (PDT) lembra que frequentava o Panorâmico e muito visitou o mirante, apresentando a cidade a amigos de fora do Estado.

– Hoje em dia, não dá para ir mais lá. Aquilo tudo ficou no passado. E, sem segurança, não se pode viver no bairro – lamenta.

A violência já engatinhava no morro quando Dudu Alvares colocou um ponto final na Beliscão. Ele assegura que a decisão foi por questões de mercado, pois casas noturnas reúnem público à medida que são novas e atraentes. O restaurante cerrou as portas no início de 1984. Depois, o prédio passou a abrigar o SBT, emissora que, até hoje, funciona no local.