Mercado das ocupações

É o caso de Gian Cunha, 24 anos. Pai de seis filhos e vivendo de bicos, ele e a mulher, Patrícia, 30 anos, vinham enfrentando dificuldades para pagar os R$ 500 de aluguel. Quando soube que famílias estavam construindo casas em um terreno baldio no seu bairro, também resolveu arriscar. Financiou por R$ 9 mil uma casa pré-fabricada. O sonho durou pouco. Depois de seis meses na invasão batizada de Cruzeirinho, veio a reintegração de posse. Pouco sobrou da residência de dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Sem ter para onde ir, a família encontrou abrigo na ocupação Três Pinheiros, em Alvorada. Lá, com a ajuda de vizinhos, Cunha ergueu um casebre de duas peças com materiais doados e algumas poucas tábuas que restaram da casa que já não existe, mas que terá de pagar pelos próximos quatro anos.

De acordo com um levantamento do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), 289 mil pessoas residiam em áreas invadidas em 2009, o equivalente a 20,7% da população de Porto Alegre. Na época, existiam 486 ocupações irregulares na Capital - algumas delas com décadas de existência. O órgão não dispõe de dados atualizados, mas ZH apurou que, nos últimos três anos, surgiram pelo menos 17 novas ocupações - dessas, os líderes atuaram em 10 -, onde moram quase 4 mil famílias.

Organizado, o grupo trabalha com fila de espera e faz a divisão dos lotes com o auxílio de imagens de satélite. Fundadores do Fórum das Ocupações Urbanas da Região Metropolitana são os principais responsáveis por constituir novas invasões nos últimos anos, agindo inclusive por encomenda. Eles atuam com o suporte da Defensa Assessoria, dos advogados Paulo René Soares Silva e Rafael Menezes. O escritório, apesar de se apresentar como "voltado para a prestação de assessoria empresarial", diz ter mais de 40 ocupações como clientes.

A explicação para o boom de invasões verificado especialmente nos últimos três anos vai muito além do déficit habitacional, calculado em 38,6 mil unidades na Capital. Percorrendo comunidades e conversando com dezenas de líderes e moradores nas últimas semanas, ZH constatou que este pode ser um negócio bastante lucrativo: o mercado das ocupações tem potencial para movimentar milhões de reais com a venda ilegal de lotes - feita inclusive através de anúncios na internet - e contratos com escritórios de advocacia, que chegam a R$ 100 mil em uma única invasão. Cada família chega a desembolsar R$ 200 por mês para bancar o serviço.

Para a defensora pública Adriana Schefer do Nascimento, o cadastramento das famílias dessas áreas - tarefa do Demhab - ajudaria a coibir práticas irregulares. O Demhab diz fazer levantamentos socioeconômicos nas áreas públicas invadidas e que, nas particulares, precisaria de aval dos proprietários.

No fundo, não deixa de ser uma forma de negócio. Uma pessoa demarca um terreno e consegue pegar uma outra criatura realmente necessitada, com pouca informação, que tem um dinheirinho - diz Horácia. Conforme a superintendente, as famílias que invadem as áreas não costumam permanecer no local. Levantamentos de junho de 2012 e abril de 2013 mostraram que 28 das 104 famílias originárias continuaram em uma ocupação próxima da Avenida Manoel Elias.

A atuação de grupos não é nova para o Departamento Municipal de Habitação (Demhab). De acordo com a superintendente de Ação Social e Cooperativismo, Maria Horácia Ribeiro, trata-se de supostas lideranças que migram de um local para outro, "vendendo ilusões", e que se valem da morosidade do Judiciário. Em setembro, último levantamento do Tribunal de Justiça, pelo menos 65 ocupações enfrentavam esse tipo de processo.

O líder, assim como parte do grupo, não mora em ocupação, mas diz ter passado por três no último ano e que considera esse o seu trabalho. Na área da Três Pinheiros, onde hoje vivem 700 famílias, Gateado calcula que é possível colocar mais 875, e orienta os ocupantes a guardar R$ 1 mil até o final do ano para o caso de a área vir a ser negociada.

O caso de Capão Novo não foi a única tentativa frustrada e de invasão por encomenda. Em fevereiro, Lucineia Alves, outra líder, foi detida enquanto ajudava a desmatar um terreno que o grupo havia invadido a pedido de uma igreja de Alvorada. Segundo Gateado, um pastor "entrou em contato com o Fórum" porque queria fundar uma comunidade com 48 famílias de fieis. Os planos não deram certo, mas o projeto não chegou ao fim.

Avelange conta que sugeriu a criação de um "mecanismo de contato, um espaço de discussão", pois as ocupações estavam desorganizadas. Ele afirma que participa do Fórum como militante da causa e nega que a entidade promova a invasão de áreas. Segundo Avelange, "quem faz as ocupações são lideranças que eventualmente estão no Fórum".

— Conversando com o Avelange (Antônio Avelange Bueno, assessor da bancada do PT), pela expertise de articulação e de movimento, resolvemos criar uma identidade para essas ocupações transitarem. Era uma luta em comum — disse René durante reunião do Fórum acompanhada por ZH em abril.

Advogado dessas três ocupações, Paulo René Soares Silva acompanhou de perto a tentativa em Capão Novo, a qual acabou sendo contida pela Brigada Militar, que soube dos planos com antecedência. Fontes que acompanharam a operação relatam que, munido de documentos, o advogado tentava convencer os policiais de que a área que queriam invadir faria parte da mesma matrícula do local já ocupado por famílias, do outro lado da rua. René confirma a informação. Logo após esse episódio, René e lideranças, orientados por um assessor do PT, decidiram criar o Fórum.

Prática antiga, venda de casas chega à internet

Reprodução da Internet

A poucos metros da entrada da ocupação Três Pinheiros, em Alvorada, letras escritas com giz denunciam uma prática ilegal e corriqueira nas áreas invadidas na Região Metropolitana: a venda de lotes e casas construídas nos terrenos que são alvo de ações de reintegração de posse. A maioria dos líderes comunitários alega desconhecer tais negociações, mas relatos de moradores e de vizinhos das ocupações evidenciam o contrário.

Na zona sul da Capital, em um área de 11 hectares que até a década de 1990 abrigou um lixão, casas de alvenaria seriam vendidas por até R$ 15 mil, conforme um comerciante que mora próximo da invasão que recebeu o nome de Morada dos Ventos. Em abril, o terreno invadido há quase um ano ainda parecia um canteiro de obras: pilhas de tijolos, tábuas e montes de areia faziam parte do cenário. A vice-presidente da Cooperativa Habitacional Morada dos Ventos, Daiane Wolski, afirma, no entanto, que é preciso atender a critérios para ocupar lotes, como não ser proprietário de imóvel e receber até dois salários mínimos.

A ocupação tem uma rua principal e sete travessas, identificadas por letras. Todos os lotes são numerados - alguns deles ainda estão vagos. Parte das construções do local são pequenos casebres de madeira, mas há também casas de alvenaria de até dois andares. Em algumas há carros populares.

No bairro Sarandi, o comerciante Marcelo Júnior da Silva conta que pagou R$ 4 mil pelo espaço onde construiu um bar e minimercado. O valor teria sido cobrado por Jocimar Cardoso de Mello, o Carioca, antigo líder comunitário da ocupação Progresso. Famílias de haitianos também dizem ter pago entre R$ 1 mil e R$ 4 mil para Carioca, que nega as acusações. Ele concorreu a vereador pelo PSOL em 2012 e também chegou a fazer parte do Fórum das Ocupações Urbanas da Região Metropolitana, mas se afastou do movimento. Em abril, o proprietário do minimercado estava ampliando a área construída e dizia não se arrepender do investimento:

Antes, eu pagava R$ 2 mil de aluguel, mais água e luz. Então, compensou.

Ex-líder da ocupação Rincão/Belém Velho, Ravena Kalinca Flores também admite ter comprado um lote no local. Foi pela janela do ônibus, a caminho do trabalho, que a barista viu serem erguidos os primeiros barracos. Resolveu procurar os invasores e foi informada que teria que pagar R$ 3,5 mil para poder ocupar a área com a filha e o marido aposentado por invalidez. Como era a sua chance de sair do aluguel, não pensou duas vezes: juntou economias e fez o negócio.

A grande maioria das pessoas que pegaram um terreno no começo, pegaram por pegar porque já tinham casa, tinham uma estabilidade. Só queriam vender no futuro, porque vai dar um bom dinheiro - diz Ravena.

Pulsante, o mercado informal de venda de terrenos e casas em áreas invadidas cresce na medida em que surgem novas ocupações. Os anúncios estão inclusive na internet, e os negociantes não se intimidam, deixando claro no título ou descrição do classificado: "terreno de invasão" ou "casa em ocupação".

O risco de ser despejado, no entanto, não afasta investidores. ZH ligou para cinco anunciantes, cadastrados entre os dias 27 de abril e 24 de maio, e três já tinham vendido seus imóveis. Todos confirmaram se tratar de áreas invadidas. Moradora da ocupação Sete de Setembro, na zona norte de Porto Alegre, uma mulher está vendendo uma casa de madeira de três peças, construída em um terreno de 10m x 12m, por R$ 17 mil. O motivo é que ela e o marido querem investir em um outro terreno na mesma vila. Perguntada sobre o risco de reintegração ela tenta tranquilizar a repórter que se passou por compradora:

Acho que não tem risco porque já tem bastante gente investindo em casa de material, e mora bastante gente lá. Acho que vai ser difícil - disse ao prometer contrato de gaveta.