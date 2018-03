Memórias injustas

Inspirado por um diagnóstico de como são feitos os testemunhos e reconhecimentos no Brasil, produzido para o Ministério da Justiça e coordenado pela psicóloga da PUCRS Lilian Stein, o Planeta Ciência coloca a memória em xeque na história em quadrinhos abaixo. Descubra como o arcaico modelo de coleta de evidências adotado no país abre brechas para injustiças.

Que tal passar parte da vida em alguma das desumanas cadeias brasileiras por uma prova contaminada como as lembranças de Spinzelli? É quase impossível saber quantos já foram julgados assim, seja com base em falsas memórias ou outros defeitos do inconsciente – mas é algo angustiante de imaginar.

A importância dos testemunhos nos julgamentos pode ser medida pela opinião de policiais, juízes, promotores, advogados e defensores públicos: 90% deles consideram essa prova muito importante, principalmente pela frequente ausência de outras evidências técnicas. Sem nada concreto, como julgar, se não for ouvindo quem estava no local do fato?

A estatística faz parte de um relatório produzido para o Ministério da Justiça e coordenado pela psicóloga da PUCRS Lilian Stein, pós-doutora em Psicologia Cognitiva e que há décadas se dedica à chamada Psicologia do Testemunho. O trabalho, que também tem como pesquisador o advogado Gustavo Noronha de Ávila, doutor em ciências criminais pela PUCRS e professor da Universidade Estadual de Maringá, realizou entrevistas em profundidade com atores jurídicos de cinco Estados brasileiros. E os dados mostram que, entre o conhecimento acadêmico nessa área e as delegacias e os tribunais, há uma distância abissal.

– Alguns dados são muito estarrecedores. O principal deles é que estamos no mínimo 50 anos atrasados em relação aos avanços da ciência. Há países que já fizeram a reforma da reforma da reforma, incorporando os avanços nessa área, e a gente nem começou a discutir isso – preocupa-se Lilian.

Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália, por exemplo, treinaram pessoas especialmente para esse trabalho. A técnica utilizada é a da entrevista cognitiva. Nela, o depoente precisa se sentir acolhido e ciente de todas as regras. Ele é quem conduz a conversa, com um relato livre, enquanto o profissional procura apenas ouvir. O grande diferencial está em técnicas que buscam recriar o contexto do fato (se havia algum som, cheiro, por exemplo). Só depois vêm as perguntas, que devem ser preferencialmente abertas, sem incluir novas informações. No fim, é solicitado que a pessoa lembre do fato do fim ao início, o que pode trazer novos detalhes ou até contradições. A gravação em vídeo também é uma forma de assegurar o registro literal do testemunho.

Como você viu ao longo da história em quadrinhos, a contaminação de lembranças pode ocorrer a qualquer momento depois dos fatos. Lilian costuma comparar a memória a uma pegada na neve. Perguntas fechadas, demonstração de imagens de possíveis suspeitos, publicações na imprensa, conversas com outras testemunhas, insinuações, pressões, entre outras práticas, são como se aquele registro fosse, aos poucos, pisoteado. Há pessoas que inclusive confessam algo que não fizeram! Além disso, do acontecimento ao julgamento, são anos de caminhada e novas nevascas. O que fica é uma construção do real, influenciada por todos esses estímulos.

Como há amplo desconhecimento dos riscos de se conduzir mal uma entrevista investigativa, segundo o relatório, o que se pratica hoje é uma mistura de técnicas baseadas em empirismo, em que juízes, delegados, promotores e advogados repassam suas experiências práticas a colegas. Apesar do genuíno desejo de todos em realizar o melhor trabalho, as entrevistas mostraram que poucos sabem como suas práticas podem ser decisivas para os julgamentos.

– Temos depoimentos de juízes que, ao ter conhecimento da Psicologia do Testemunho, disseram não conseguir mais julgar, porque as práticas são muito discrepantes – conta Ávila.

Para o professor, há o agravante de que apenas uma parte dos crimes é investigada e chega ao processo penal:

– Pessoas com maior vulnerabilidade social também estão mais sujeitas a serem criminalizadas na comparação com outras classes, o que não quer dizer que cometam mais crimes. Elas sofrem uma dupla injustiça: além de estarem mais expostas à investigação, são submetidas a todos esses problemas relacionados à memória.