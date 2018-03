milhões de toneladas de grãos (12,4% do total colhido no RS em 2015)

Maior área plantada com soja contrasta com um dos municípios mais pobres do Tocantins

Explicações para 84% da população ainda viver na pobreza, às margens da indigência, não faltam. Na opinião dos produtores rurais, a maioria sulistas com residências em cidades vizinhas, falta investimento do poder público em saúde, educação e geração de renda para o desenvolvimento. O prefeito Jessé Pires Caetano (PSD), por sua vez, atribui a pobreza à ausência de indústrias e de qualificação dos trabalhadores, além da pouca diversificação agrícola:

Em Campos Lindos, no nordeste do Tocantins, dois títulos antagônicos intrigam os visitantes de primeira viagem. O município, com pouco mais de 8 mil habitantes, tem a maior área plantada com soja no Estado (70 mil hectares) e ocupa a desconfortável penúltima posição no ranking estadual de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com 0,544, o 228o pior do país. Para se ter uma ideia, no Rio Grande do Sul o índice mais baixo é 0,587, de Dom Feliciano.

A situação “bem pior” à que Caetano se refere remonta há 15 anos, quando a soja ocupava 7 mil hectares, todos os casebres da cidade eram cobertos com palha, não havia um palmo sequer de calçamento nas ruas, e os moradores se movimentavam no lombo de jumentos. Hoje, o município tem, em média, duas motos por habitante, pequenos comércios e uma revenda de máquinas da John Deere. A concorrente Case IH já está com estrutura pronta para abrir.

Diferentemente das outras cidades visitadas, em Campos Lindos a internet móvel 3G não funcionou nem mesmo no centro do município. Foram quase dois dias de estadia, e o único sinal disponível era o 2G.

A necessidade de ação do governo é consenso. Secretário da Agricultura do Tocantins, Clemente Barros Neto pontua que a região também precisa de escolas profissionalizantes para manter os jovens no campo.

– Se essa população não for qualificada, seguirá marginalizada. Os nativos estão sendo encurralados por empreendedores – diz Omar Hennemann, de Humaitá (RS), superintendente do Sebrae no Tocantins.

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) acusou o governo de promover uma “reforma agrária às avessas” para tentar mascarar um suposto esquema de grilagem de terras públicas. Segundo relatório do Ministério Público Federal, a área desapropriada deveria ter fins de utilidade pública, mas não foi o que ocorreu. Os 48 lotes criados foram repassados para fazendeiros, empresários, políticos, além de empresas estrangeiras, apontou estudo feito pela CPT e pela Universidade Federal do Tocantins.

A herança do ex-governador do Tocantins não está só no nome de Campos Lindos. Em 1997, um decreto assinado por Siqueira Campos (PSDB) deu início a conflitos fundiários que perduram até hoje na Justiça. Na época, o então governador desapropriou 105 mil hectares de terras consideradas “improdutivas” para executar um projeto agrícola que atraísse investidores ao Estado.

Possamai comprou 300 hectares em sociedade com dois irmãos para produzir arroz. Mas no ano em que colheu boa safra do cereal, veio a alta da inflação e o congelamento dos produtos da cesta básica pelo governo José Sarney.

O produtor, que desde jovem estudara ciências agrárias, queria um solo fértil. Após peregrinar pelo Maranhão com um dos irmãos, não gostou do terreno “muito arenoso” que viu. Ao chegar à região de Campos Lindos, na época tomada por cerrado, encontrou o que procurava:

Primeiro a plantar soja em Campos Lindos, o gaúcho Ireneu Possamai, 55 anos, sofreu dois reveses que quase o fizeram voltar para o Rio Grande do Sul, deixado para trás no fim da década de 1980:

Morando em Balsas (MA), que tinha melhor estrutura do que a cidade do Tocantins, o casal seguiu no propósito. As primeiras sementes de soja a germinar em Campos Lindos foram colocadas na terra por Possamai em 1992. Naquele ano, ele colheu 47 sacas por hectare – equivalente à média da safra recorde do Rio Grande do Sul em 2015, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Com dificuldades para escoar a produção em mais de 120 quilômetros de chão batido até Balsas, onde empresas do setor já estavam instaladas, o gaúcho liderou um movimento com outros migrantes para atrair uma recebedora de grãos. Doou um pedaço de terra ao lado da propriedade, onde a Bunge instalou silos e, depois, outras empresas chegaram. Com a produção crescendo na região, veio o segundo revés.

– Na primeira vez que tinha ido à praia com as crianças, recebi a notícia do decreto – conta Possamai, que teve suas terras desapropriadas pelo então governador Siqueira Campos.

Após lutar por anos na Justiça, o produtor conseguiu comprovar que suas terras eram produtivas e teve o registro de posse devolvido.