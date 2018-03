milhões de hectares plantados (27,3% do total cultivado de soja no RS na safra deste ano)

Pouco tempo depois da chegada dos primeiros produtores gaúchos a Bom Jesus, no sul do Piauí, moradores organizaram uma passeata para protestar contra a presença de ditos “forasteiros” e “destruidores do cerrado”. Na época, em 1997, 10 agricultores que antes haviam passado pela Bahia ou pelo Centro-Oeste tentavam desfazer a ideia dos nativos de que plantar soja no alto de chapadas era mito. Hoje, pouco mais de 15 anos depois, a cidade de 24 mil habitantes é considerada capital do agronegócio no Piauí.

Idemar Cover, natural de Sarandi, no norte do Rio Grande do Sul, foi o primeiro produtor a chegar a Bom Jesus, em 1994. Após seis anos em Água Boa (MT), o agricultor, apelidado de Gringo, decidiu buscar uma nova fronteira agrícola para expandir os negócios. Chegando na cidade, localizada a 630 quilômetros da capital Teresina, identificou potencial para lavouras na Serra do Quilombo, com chuva na dose certa e solo propício para o cultivo de grãos:

– Na época, quem tinha algum dinheiro comprava terra. Eram muito baratas.