Obras por todos os lados, ruas sendo abertas e casas de alto padrão ganhando forma mostram o quanto Luís Eduardo Magalhães evolui. Com 15 anos, a “princesinha do oeste”, como é chamada, em nada lembra a época em que era identificada por um posto de combustível no meio do cerrado. Poucas horas

na cidade são suficientes para perceber o ciclo virtuoso aberto pela expansão da agricultura. O município ocupa o 4º lugar estadual no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e tem o 5º maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita, com R$ 43,8 mil – acima de Porto Alegre (R$ 33,9 mil) e de Caxias do Sul (R$ 37,3 mil).

A prosperidade do agronegócio é vista logo na chegada, pela BR-242. Às margens da rodovia duplicada, unidades de máquinas, sementes, adubos e serviços estão nos dois lados, em meio a silos gigantes de empresas de recebimento e beneficiamento de grãos. As engrenagens são movidas com apoio de 20 municípios do entorno, que formam o principal polo agrícola da Bahia, a quase mil quilômetros de Salvador.