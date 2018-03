milhão de hectares (81,7% a mais do que o total de milho cultivado no RS em 2015)

Cinco meses antes de ser reeleita presidente do país, Dilma Rousseff chamou ao Palácio da Alvorada, em Brasília, cerca de 40 representantes do agronegócio. Entre os escolhidos, estava José Antonio Gorgen, 50 anos, conhecido como Zezão. O produtor e empresário hospeda a amiga e ministra da Agricultura, Kátia Abreu, nas visitas a Balsas, no sul do Maranhão. Na cidade com mais de 80 mil habitantes, um dos polos no Matopiba, é só pedir pelo Zezão que todos sabem indicar onde ficam os negócios da Risa – uma das maiores empregadoras do município.

Com jeito simples e bom de papo, Gorgen construiu um conglomerado a mais de 3 mil quilômetros da terra natal, 70 mil hectares, o empresário é dono das únicas misturadoras de fertilizantes no sul do Maranhão e do Piauí, de 160 caminhões e de revendas de máquinas e agroquímicos.