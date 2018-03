Quando suas famílias decidiram deixar o Sul para trás em busca de extensões maiores de terras, elas não tiveram escolha. Crianças, sem saber muito bem o que a migração representaria no futuro, ouviam os pais falarem que a mudança para o Nordeste seria o melhor caminho. Ao crescerem e estudarem longe do Rio Grande do Sul, absorveram boa parte da cultura nordestina.

E hoje, já adultos e com poder de decisão, têm uma certeza: querem ficar. Nascida em Horizontina, no noroeste gaúcho, Micheli Balsan chegou com a família à vila Nova Santa Rosa, em Uruçuí (PI), aos 8 anos de idade. Na época, em 2000, a mãe, Luciane, lecionou para os filhos de produtores em escola improvisada em um barraco coberto com palha.