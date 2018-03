Fábio era vítima de bullying, prática repetitiva de violência física e psicológica, que se caracteriza pela intimidação, humilhação ou discriminação entre pares – geralmente, crianças ou adolescentes que são colegas de escola ou convivem em outros ambientes. Na tentativa de combater o problema, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 13.185, que passou a vigorar na última semana, às vésperas do início de mais um ano letivo. O Programa de Combate à Intimidação Sistemática tem o objetivo de capacitar docentes e áreas pedagógicas para prevenir o bullying, muitas vezes subestimado como uma simples brincadeira infantil. Submetida a uma rotina de agressões, a vítima pode acabar sendo condenada a um penoso isolamento social, com prejuízo ao desempenho nos estudos e consequências que podem se estender ao longo da vida. Nesta reportagem, Zero Hora mostra o impacto de episódios de bullying na trajetória de quatro pessoas hoje adultas – além de Fábio, que aos 51 anos é assessor de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, são compartilhadas as lembranças e as reflexões da gerontóloga Gisele Varani, 51 anos, da pedagoga Tanusa Dresch, 31 anos, e do estudante de Administração de Empresas Pedro Maffei Frasca, 21 anos.

Sugeriram, entre risos, que o rejeitado atuasse como a bola do jogo. Sufocado por um histórico de ofensas, Fábio disparou para o confronto. Desajeitado, acabou apanhando. Pontapés e um soco no olho deixaram hematomas. Conduzidos à direção da escola, os envolvidos receberam bilhetes de advertência a serem entregues aos pais.

– Vai jogar vôlei com as gurias! – mandou alguém.

Para escapar do escárnio, Fábio Verçoza se demorava no vestiário até que os colegas terminassem de trocar de roupa e seguissem para a aula de Educação Física. O menino de 11 anos então apagava a luz, garantindo que não teria a nudez flagrada por um aluno que surgisse de repente. Constrangia-se pelo excesso de peso e temia a zombaria habitual por conta da sua homossexualidade latente. Quando não conseguia fugir – vivia apresentando justificativas para ser dispensado dos exercícios –, rumava para o campo de futebol. O suplício se repetia: dois meninos escolhiam os jogadores que comporiam os times. A dupla de líderes disputava primeiro os esportistas mais habilidosos, seguindo depois pelos intermediários, até que restassem os de pior desempenho. Fábio costumava ficar por último – não gostava de jogar, tinha dificuldade para correr. Naquele dia indelével, que resiste na memória com abundância de detalhes, o rechaço do grupo ficou ainda mais evidente: ninguém o queria na equipe, nem por compaixão. Fábio começou a chorar.

Rei Momo do Carnaval de Porto Alegre por 10 anos – o posto recebeu novo titular em dezembro último –, Fábio conseguiu ressignificar na festa popular uma das características que motivaram o martírio sofrido nos 11 anos em que frequentou um dos colégios privados mais tradicionais da cidade. Em duas horas de entrevista, recontou os momentos mais dolorosos. Chorou cinco vezes.

– Eu era negro, eu era pobre, eu era gay, eu era gordo – enumera. – Eu fugia do padrão.

Filho de uma dona de casa que não completou a 4ª série do Ensino Fundamental – por ser magra demais, ela não suportou ser chamada de tuberculosa e abandonou a escola – e de um professor que pagou com sacrifício a cara mensalidade, Fábio teve de coexistir com os sobrenomes dos filhos de políticos, empresários e socialites. A implicância das crianças começou cedo. Na 1ª série, o garoto se encantou pelo vestuário impecável e pelas belas perucas da professora. As maneiras delicadas e o gosto por moda chamaram a atenção dos colegas, que passaram a abastecer a coleção de alcunhas que ele carregaria a partir dali, culminando com a briga no jogo de bola e indo além: baleia fora d'água, rolha de poço, sujismundo.

– Ele é a pessoa mais feia que eu conheço – declarou um guri certa vez.

– Mesmo que você não venha para o colégio, sua calça sabe vir andando sozinha – disse uma menina, em referência à única peça que Fábio vestia, costurada pela avó com um tecido de segunda mão, reaproveitado de um vestido.

Do lado de fora do colégio, a interação não era mais amena. Fábio geralmente não era convidado para passeios e celebrações. Percebia, nos cochichos, que os planos sempre o excluíam, e os colegas só falavam abertamente depois que os eventos haviam passado, para atormentar o companheiro refugado. No Ensino Médio, apesar do entorno pouco favorável, ele cometeu uma ousadia: chamou três turmas inteiras de estudantes do 1º ano para sua festa de aniversário. No salão de festas decorado para a ocasião, um amigo foi escalado para operar o toca-discos, como DJ. Uma imensa quantidade de petiscos aguardava pelos cerca de 90 convidados. Compareceram apenas 11 adolescentes. Naquele dia de julho, a mãe de um amigo tentou consolar o aniversariante:

– Está frio, chovendo. Não é porque não gostam de você.

Em uma época em que a prática de bullying não tinha a visibilidade dos dias atuais, a escola, segundo Fábio, se omitiu. Eram encaminhados aos supervisores os alunos de mau comportamento e notas baixas. Como ele não costumava se enfiar em confusão, permanecia fora do alcance do radar da equipe pedagógica. Sofria quieto, vez ou outra sendo defendido por alguma menina que se condoía dos ataques.

– Se eu apanhasse, como algumas vezes aconteceu, e chegasse em casa e dissesse para o meu pai, eu seria xingado. "Por que você não revidou? Por que você não foi homem para revidar?", ele perguntaria. Se eu falasse que era chamado de rolha de poço, ele me xingaria e perguntaria por que eu não emagrecia – relata Fábio, a voz entrecortada pelas lágrimas. – Reconheço a qualidade do colégio, tive o melhor ensino do mundo. Mas houve falta de sensibilidade de professores e orientadores, que viam e faziam que não viam. Ou não viam – completa.