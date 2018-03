Na segunda metade do século 19, chegam ao Brasil as notícias sobre os efeitos hedonísticos e alucinatórios. Em parte, são baseadas nas pesquisas de Jacques-Joseph Moreau, da Faculdade de Medicina de Tour, da França. Mas persistia a recomendação de consumir maconha para fins terapêuticos. Em 1888, um formulário médico brasileiro sugere fumar as cigarrilhas Grimault para aliviar a asma, os catarros, a insônia, a roncadura e a flatulência.