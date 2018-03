oliciais no front do combate às drogas discordam sobre o modelo mais apropriado ao Brasil. Para um grupo, a legalização da maconha não reduziria o tráfico e, pior, aumentaria a violência. Para outra parcela, somente a regulamentação da marijuana acabará com as mortes no submundo dos tóxicos.

Um dos contrários é o delegado de Polícia Civil Heliomar Franco. Com a experiência de quem comandou o Departamento Estadual do Narcotráfico (Denarc), afirma que a legalização facilitará o acesso à maconha, aumentando o consumo entre jovens.

– Ledo engano achar que reduzirá a criminalidade – alerta o delegado, que organizou a operação Anjos da Lei para capturar traficantes que rondavam escolas.

Franco também se preocupa com os reflexos no narcotráfico. Acha que, no mercado legal, a erva poderá custar mais, em função dos impostos, das licenças e da pureza do produto. Isso abriria espaço para um comércio paralelo, com a oferta de produtos mais baratos, mas de qualidade duvidosa. Também há o risco de os traficantes se reorganizarem, partindo para entorpecentes ainda mais pesados para compensar a perda do negócio com a cânabis.