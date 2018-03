rogas fazem mal à saúde. Umas mais, outras menos. Drogas são diferentes, e algumas têm propriedades terapêuticas, mas as tratamos como igualmente nocivas. Fomos também condicionados a concordar que substâncias que podem trazer danos à saúde devem ser proibidas. Será? Álcool e tabaco são danosos à saúde e produzem grave dependência. Por que não os proibimos? A resposta é simples: porque não funcionaria.

Se um produto é demandado por milhões de pessoas, torná-lo ilegal tende a tornar as coisas muito piores. Quando se proibiu a venda de bebidas nos EUA, os traficantes ganharam um mercado e a produção clandestina de álcool metílico cegou e matou milhares de pessoas. As prisões superlotaram, policiais e políticos se corromperam e mafiosos como Al Capone passaram a dar as cartas. Hoje, sabemos que regular a produção e a venda de bebidas e cigarros é melhor do que proibi-los. Aliás, temos reduzido o consumo de tabaco com uma política pública inteligente que mudou padrões culturais. Fumar, que já foi considerado "charmoso", é hoje um hábito acossado; uma conquista a qual chegamos, assinale-se, sem contribuição alguma do Direito Penal.

O discurso proibicionista oferece o medo para interditar a reflexão, para que não se perceba que ele inaugura o ambiente para o tráfico – fenômeno muito pior do que os efeitos de todas as drogas somadas. Com o tráfico, temos o genocídio de jovens nas periferias. A corrupção compromete as instituições e não apenas as polícias. O encarceramento massivo degrada a execução penal e produz facções criminais perigosas. Os dependentes se afastam dos serviços de saúde e, não raro, são presos como se traficantes fossem. Os recursos policiais são consumidos na "guerra às drogas", quando poderiam ser aplicados em outras áreas. E, depois de tudo, o que alcançamos é um retumbante fracasso.

Há quem estime este resultado e se beneficie dele. As sociedades democráticas, entretanto, com destaque para os EUA, onde vários Estados já legalizaram a maconha, questionam a opção pela guerra. O que elas percebem é que chegou a hora de apostar na paz. Já era tempo.