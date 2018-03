LUTO À BEIRA DA ESTRADA

Doce, meiga, inteligente e dedicada, Giovana Brisch, sete anos, tinha um espírito de liderança muito forte. Por vezes, era até brava. Planejava ser chef de cozinha. Seu irmão, Luciano, cinco anos, era protetor, bondoso, apaixonado por cachorros e cavalos. Queria ser veterinário, "o doutor dos bichinhos". Em 23 de fevereiro do ano passado, o Vectra em que viajavam com o pai, Carlos Alexandre Brisch, cruzou o canteiro central da RS-240, em Portão, no Vale do Sinos, chocando-se com uma Zafira que seguia no sentido contrário. Os pequenos irmãos morreram na hora. Carlos Alexandre precisou ser hospitalizado, mas sobreviveu.

Os pais de Giovana e Luciano estavam separados havia mais de três anos. Os dois filhos moravam com a mãe, Veridiana de Aguirres, hoje com 30 anos, e o padrasto, Adílson dos Reis, 39 anos, em Novo Hamburgo. Naquele fim de semana, estavam com Carlos Alexandre. Na manhã de domingo, quando aconteceu a tragédia, os três seguiam para o 26º Rodeio de Portão, onde o pai participaria de uma prova de laço.

Veridiana não se consola:

– É um vazio imenso, que vai ficar para sempre. É uma alegria pela metade, uma conquista pela metade. Mesmo uma frustração é pela metade, porque em tudo na minha vida eles estavam juntos. Este vazio vai ser eterno.