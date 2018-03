Situação: Está sob análise do MP. Promotor Joel Dutra pediu a documentação relativa ao Funrebom à prefeitura e a movimentação bancária ao Banrisul. O material foi enviado para a Divisão de Assessoramento Técnica do MP em Porto Alegre para análise.

Inquérito Policial Militar (IPM) sobre possíveis irregularidades no Fundo de Reequipamento dos Bombeiros (Funrebom), aberto para verificar se há irregularidades no uso dos recursos do Funrebom por parte do 4º Comando Regional de Bombeiros, já que muitos bombeiros reclamaram da falta de materiais de trabalho.

Crime: falsidade documental.

Inquérito Policial Militar (IPM) sobre falsidade dos alvarás expedidos com base no Sistema Integrado de Gestão de Prevenção a Incêndios (Sigpi). Foi aberto para verificar se são falsos todos os alvarás expedidos com base no Sistema Integrado de Gestão de Prevenção a Incêndios (Sigpi) desde a implantação do sistema em 2007 até 2013, quando deixou de ser utilizado como única ferramenta para liberação de alvarás.

Situação: está sob análise do MP. Promotor Joel Dutra aguarda condenação definitiva do Tribunal de Justiça (no caso de falsidade) para denunciar os bombeiros por mais este caso de falsificação.