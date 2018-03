Uma legião de familiares transformou o quarto, a sala ou outro cômodo da casa em relicário dos filhos mortos na Kiss. Zero Hora falou com parentes de vítimas do incêndio

As paredes estão repletas de fotos de Sílvio no sítio, marcando gado, em viagem ao Uruguai, desfilando a cavalo — ele até fez uma ponta como ator em filme de época. Os chapéus de vaqueiro e uma boina gaúcha estão espalhados pelo quarto, como no dia da morte. O local sofreu pequenas alterações. Sobre a cama, Marta colocou um chapéu bávaro e um traje típico alemão com o qual Sílvio se apresentava no grupo de dança Edelweiss. Ali também repousa a gaita-ponto com a qual o filho tocava a canção castelhana "Merceditas", sob aplausos dos amigos.

Na noite de 27 de janeiro, Sílvio Beuren Junior, 31 anos, tirou a camisa que usaria para ir à Kiss e a pendurou numa poltrona do quarto. Tomou banho, vestiu roupa de festa e foi para a boate encontrar amigos. Morreu lá, trancado por outras pessoas no banheiro superlotado. Desde então, a camisa e a cadeira permanecem do mesmo jeito. Na mesma posição, intocadas. Intacto também está o quarto dele, transformado em santuário pela mãe do rapaz, Marta Mourão Beuren.

— Não consigo virar a página. Beijo as fotos, faço pedidos a ele, oro por ele. Me disseram para dar tudo que está no quarto, recomeçar a vida, mas é difícil. Me parece uma traição ao meu filho.

Sílvio era o caçula e o filho que ainda morava com os pais. Brincalhão, alegre e namorador, era a alegria da casa — agora mais silenciosa, lamenta Marta. Quando se desespera de saudades, ela pensa em Nossa Senhora e no sofrimento em que ela vivenciou com o calvário de Jesus Cristo.

No apartamento na área central de Santa Maria, em pequenos armários envidraçados da sala, estão eternizados os objetos mais queridos pelo rapaz: cuia e bomba com nome dele entalhado, laço de couro, chapéus de vaqueiro. Outros pertences, agora eternos, estão espalhados pelo quarto, como facas, guaiacas e espora.

Augusto, 18 anos, morreu na Kiss, intoxicado ao voltar para dentro da boate para retirar pessoas. Teria ajudado a salvar cinco, antes de ele próprio cair desfalecido em meio à nuvem tóxica deflagrada pela queima da espuma com cianeto que derretia do teto.

Quem entra no apartamento de Jaqueline Malezan depara com um grande pôster do filho Augusto na parede. Sorrindo, o rapaz oferece um brinde. Transmite alegria ao lado de uma foto da irmã, Luísa.

Tudo o que Augusto mais amava em casa permanece da mesma maneira desde sua morte. Quando a tristeza bate, Jaqueline diz que olha para a grande foto do filho na parede e se ampara nela. Outro consolo é uma neta, recém-nascida, filha da irmã de Augusto. A pequena, sempre ativa, ajuda a preencher a falta do rapaz. Mas o filho e suas coisas têm lugar sagrado.

Na fazenda do avô, na rodovia entre Santa Maria e São Sepé, Augusto podia escolher entre 200 cavalos para cavalgar, descreve Jaqueline. Criou-se no lombo deles e vivia em remates de gado. Participou de rodeio e até conseguiu um troféu pelo desempenho. Gostava de aventura, define a mãe coruja. Após cursar o Ensino Médio, sonhava em ir para o quartel.

Um violão e uma guitarra com a qual ele tocava rock e gospel também estão lá desde a morte do rapaz, filho único - foram retirados do armário na noite da tragédia da Kiss e deixados ali, "porque ele se envolvia com música, se dedicava". As roupas seguem espalhadas pelo quarto, como na última noite. O quarto só é aberto para limpeza e algum outro retoque. Praticamente nada é tocado, muito menos retirado.

— Não consigo me desfazer delas, parece que estaria me desfazendo do Augusto. Cheiro a camisa, beijo. Sei que o próprio Augusto gostaria que eu doasse, mas é difícil. É uma saudade sem fim, algo que não cessa.

O marido, Cezar, que trabalha fora como pintor, está um pouco mais conformado e pensa que chegou a hora de doar as roupas do filho. Cida resiste:

O rapaz cursava Ciência da Computação, mas gostava mesmo era de tocar rock e gospel. Cida diz que, quando a saudade bate forte, ela abre o guarda-roupas de Augusto e pega as camisetas das quais ele mais gostava: uma que ele veste numa foto tamanho pôster colada no armário e outra do Grêmio, time para o qual torcia com fervor.

"Minha filha não voltou"

O quarto de Andrielle Righi da Silva, que morreu na Kiss com outras quatro amigas na noite em que comemorava o aniversário de 22 anos, também está cristalizado no tempo. Os bichos de pelúcia com os quais ela costumava dormir abraçada estão sobre a cama, na mesma posição em que ela os deixou. Fotos na parede, com jeito de moleca, também integram o cenário do quarto em que dormia a jovem. Entre as lembranças preservadas desde a tragédia está um tênis da garota, resgatado de dentro da boate e buscado na delegacia que reuniu os pertences das vítimas.

As pequenas alterações no cenário da casa são um violão de Andrielle (que a mãe, Ligiane, colocou sobre a cama) e um banner, feito após a morte, com foto da filha.