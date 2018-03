1) Dois meses depois do acidente, quando a Polícia Civil responsabilizou 35 pessoas por falhas que levaram ao incêndio – do total, 16 delas por crimes comuns (incluindo homicídio), 10 por crimes previstos no Código Militar e o restante por omissões, que caracterizam improbidade administrativa.

Amaior parte das quase 900 famílias traumatizadas pelo incêndio da boate Kiss amargou 1.095 noites mal dormidas e dias de sofrimento desde a tragédia, ocorrida em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria. Nesta semana completam-se três anos desde que o fogo consumiu a danceteria, matou 242 jovens, feriu ou intoxicou outras 623 pessoas e marcou como ferro incandescente a história do Rio Grande do Sul. Nesse longo período, apenas dois episódios parecem ter dado a sensação de consolo e esperança de justiça aos parentes das vítimas.

Sérgio da Silva ressalta a situação da Romênia, que virou exemplo mundial ao prender autoridades e donos da boate Colectiv, que incendiou em outubro passado, matando 47 pessoas. Os três donos da danceteria e um subprefeito de Bucareste foram presos, e o primeiro-ministro renunciou, após protestos e denúncias contra ele.

Na Coreia do Sul, em abril de 2014, a morte de 226 pessoas num naufrágio resultou na prisão da tripulação do barco e na renúncia do primeiro-ministro do país asiático. Embora a renúncia de um governante dependa de decisão política, a Justiça nesses países foi mais rápida do que no Brasil.

Na Argentina, acabam de ser condenadas 21 pessoas pelo acidente com trem que matou 51 e feriu mais de 700 em Buenos Aires, em fevereiro de 2012.

Enquanto isso, em Santa Maria, os quatro presos pela tragédia da Kiss ficaram apenas quatro meses atrás das grades, nenhuma autoridade foi denunciada e sequer houve um debate sobre a possibilidade de renúncia ou não do prefeito. Por quê?

Especialistas ouvidos por ZH dizem que o Caso Kiss, para os padrões brasileiros, não está demorado. As características dos sistemas judiciário e político estimulam a lentidão dos processos e a tolerância com erros de autoridades responsáveis pela fiscalização. Um caso semelhante ao da Kiss é citado: o acidente com um avião da TAM que matou 199 pessoas em Congonhas completou nove anos e até agora ninguém foi julgado.

Orlando Faccini Neto, juiz criminal e professor universitário, salienta que o processo da Kiss é um dos mais complexos da história brasileira. A demora, diz o magistrado, faz parte do sistema de julgamento dos casos contra a vida no Brasil. E o júri, se sair, é passível de muitas alegações de nulidade. São comuns 10 recursos ou mais, antes e depois de uma sentença.

– Existe a fase policial, a de instrução (na qual o magistrado decide se haverá júri popular ou não) e o julgamento em si. Em todas elas, uma vastidão de recursos é permitida, com prazo de tramitação imprevisível. Inclusive após o júri popular, se ele sair, sabe-se lá quando. E após a condenação (ou não). Até após a efetivação das penas é possível recorrer – avisa Faccini.