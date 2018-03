Times campeões costumam nascer de grandes derrotas. Foi assim com o Inter campeão brasileiro de 1975, machucado pela eliminação para o Palmeiras, no quadrangular final do Brasileiro de 1973. Foi assim também com o Cruzeiro de Palhinha, derrotado pelo cabeceio de Figueroa no Gol Iluminado.

Vivendo em Belo Horizonte, o ex-atacante ainda contesta a falta de Piazza em Valdomiro que originou o gol.

- A dor maior se deve ao fato de jamais ter sido campeão nacional. Tentei por três vezes e, aquela de 1975, me parecia a chance mais próxima para erguer a taça - recorda o camisa 9 do Cruzeiro.

Em 1976, Palhinha foi o goleador da Libertadores com 13 gols. Ajudou o Cruzeiro a ganhar seu primeiro título continental. Dois desses 13 gols foram no 5 a 4 sobre o Inter, em um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro. Palhinha acabou expulso no segundo tempo. Tentou revidar um cotovelaço em Figueroa, que havia quebrado o seu nariz na final do Brasileirão. Sem a mesma técnica do chileno, levou cartão vermelho.

- Eram dois times de altíssimo padrão, que sempre jogavam em busca de gols. Inter e Cruzeiro não tinham equipes para jogar por empates. Sinto saudade. Tínhamos dois times ousados, com jogadores inteligentes e de alta técnica - conta Palhinha. - Depois, fiquei amigo do Figueroa. Foi o maior zagueiro do mundo. Um dia disse que era mais fácil parar Pelé do que Palhinha - gaba-se o cruzeirense.