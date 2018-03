A Esquina Democrática, coração da cidade desde sempre, fervilhava na semana do clássico. Os ingressos colocados à venda na loja do Inter, na subida da Borges de Medeiros, faziam aumentar o burburinho. Colorados faziam filas e esgotavam rápido os lotes de bilhetes. Os cambistas reclamavam sem pudor. Acusavam o Inter de esconder ingresso de cadeira. Mas ainda assim davam jeito e concentravam os de Geral, como era chamada a arquibancada inferior. No Beira-Rio, 2 mil pessoas dormiram em frente ao estádio à espera da abertura da bilheteria.

Não foi um jogo de futebol. Mas um evento que fez Porto Alegre estacionar. Por uma semana, a final de 1975 foi manchete de Zero Hora. Mais, as notícias relacionadas ao jogo preenchiam as páginas de Esporte e a nobre central do jornal. Nem poderia ser diferente. Nunca a Capital havia recebido jogo desse porte.

A Brigada Militar montou operação com 1.360 homens no Beira-Rio e arredores. Mesmo que a frota de carros da cidade fosse dimnuta se comparada à de hoje, a BM implorava que a ida ao estádio no domingo fosse a pé ou nos ônibus Monobloco da Carris que partiam da Marechal Floriano, com passagem a CR$ 1. Com o trânsito escoado para aliviar a região do Menino Deus, a récem-inaugurada Perimetral passava pelo seu primeiro teste.

Na sexta-feira, ZH trazia em sua manchete: “Ingressos vão se esgotar hoje”. Os hotéis estavam com todos os quartos reservados e a previsão de renda e público apontava novo recorde em jogo de futebol no Estado: CR$ 1,8 milhão no caixa e 80 mil pessoas no estádio.

Como alternativa de transporte, foram colocados barcos que saíam do Cais da Mauá. Em minutos, torcedores desciam no trapiche no fundo do estádio (onde hoje é o CT do Inter). Autoridades e jornalistas, como as equipes dos jornais Correio do Povo, Folha da Manhã e Folha da Tarde chegaram ao jogo pelo Guaíba. Naquela época, o aterro se limitava ao estádio. A partir de onde é a Rua B, já era rio.

Essa vizinhança amenizava o calor daquele 14 de dezembro. Desde as 7h, imensas filas se formaram ao redor do estádio à espera da abertura dos portões, ao meio-dia. Colorados chegavam de todos os cantos do Estado com suas bandeiras. Quem ficou de fora, viu o jogo pela TV. Um pool formado pelas TVs Gaúcha, Globo, Difusora e Tupi inovou e usou pela primeira vez cinco câmeras em uma partida. Ninguém poderia perder um detalhe de um domingo histórico para o Rio Grande.