a beira do asfalto, em áreas de coxilha e várzea, em solos arenosos e argilosos, nas pequenas, médias e grandes propriedades rurais. A maré da soja avança pelo Rio Grande do Sul com força para movimentar R$ 45,2 bilhões na economia somente neste ano. São mais de 5 milhões de hectares cultivados em 412 municípios de todas as regiões, de Norte a Sul. Em uma safra beneficiada por chuva bem distribuída no verão, o resultado é a perspectiva de uma colheita recorde: quase 15 milhões de toneladas.

A nova supersafra de soja, que consolida o grão como principal motor do agronegócio, ganhou forma com o aumento da área cultivada no ciclo atual e diante do rendimento por hectare bem acima da média histórica. Lavouras que não tiveram problema com ferrugem asiática nem sofreram com falta de chuva no fim do ciclo alcançaram produtividade média superior a 70 sacas por hectare. No último recorde, no ano passado, o índice não passou de 45 sacas por hectare.

– Em muitas lavouras, a média colhida ficou acima da dos Estados Unidos. Com ajuda da tecnologia, é possível chegar a patamares ainda maiores – destaca Divânia de Lima, pesquisadora da Embrapa Soja.

Mais importante do que o rendimento é a lucratividade tirada das lavouras. Com o dólar quase 30% mais valorizado do que há seis meses, quando a safra foi semeada e os insumos, comprados, o produtor será beneficiado na hora de vender o grão, cujo preço é baseado na cotação da moeda americana.

– Mesmo com estoque gigante, a soja consegue se manter valorizada. A demanda pela commodity é muito grande e continuará crescendo puxada pelo aumento do consumo de carnes no mundo – projeta Carlos Cogo, consultor em agronegócio.