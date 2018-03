Era uma vez um time no canto sul do Brasil que ousou desafiar a hegemonia Rio-São Paulo e conquistar o país.

Tinha qualidade, de Manga a Lula, passando por Figueroa, Falcão, Carpegiani e Valdomiro. Trazia inovações, da marcação adiantada à linha de impedimento, da preparação física privilegiada ao toque de bola envolvente.

Pelo caminho, passou pela Máquina do Fluminense de Rivellino, e chegou à final contra o temido Cruzeiro.

Foi quando aquele Inter fez Porto Alegre parar. Naquele 14 de dezembro de 1975, há exatos 40 anos, a Capital inteira parecia estar nas arquibancadas do Beira-Rio, testemunhando a história: pela primeira vez, um time do Sul do país era campeão brasileiro.

Veja a seguir como era Porto Alegre e como ela viveu a decisão que deu ao Inter seu primeiro título nacional.