Nem o título da Copa do Brasil inibiu o executivo Alexandre Mattos. O Palmeiras voltou a contratar por atacado para esta temporada. Depois da chegada de 17 jogadores em 2015, mais oito reforços desembarcaram na Academia. O que não se compra é a regularidade de desempenho, o principal problema do time verde no ano passado e no início deste. Gabriel Jesus e companhia alternam atuações de futebol competitivo e eficiente, como as das finais da Copa do Brasil, com jogos de baixa concentração.

Praticamente todo o time foi mantido. O único reforço que deve entrar no time titular é o experiente zagueiro Edu Dracena, 33 anos. Considerado importante peça no sistema defensivo da equipe, o volante Gabriel está recuperado de lesão ligamentar que o tirou de atividade por seis meses.