ASentado no banco de reservas, o atacante Alexadre, 26 anos, sofria com o drama dos zagueiros do Grêmio a cada ataque do Nacional de Medellín. Decidia-se a Libertadores, o time colombiano vencia por 1 a 0 e só precisava de mais um gol para ser campeão. A pressão era forte e o Estádio Athanasio Girardot rugia, tomado por 52 mil torcedores.

– Parecia que o campo era inclinado. Só vinha bola para o nosso lado. Dava pena de ver os zagueiros lá atrás – recorda o ex-ponteiro de drible fácil e arrancada forte pela beirada do gramado, criado no bairro Areal, em Pelotas.

Aos 18 minutos do segundo tempo, Felipão mandou que ele entrasse, no lugar de Paulo Nunes. Aos 40, Alexandre fez a jogada que o incluiu para sempre na história do Grêmio e ainda hoje o faz ser homenageado por torcedores que o encontram nas ruas.

– Nildo deu um chute para a frente e, como o campo era ruim, a bola quicou, saí no tapa e no cotovelaço com o zagueiro e precisei ajeitá-la de cabeça. Quando vi Higuita saindo, reduzi a corrida para chutar. O marcador me deu um tranco com um cotovelaço nas minhas costas e o árbitro marcou pênalti – descreve.

A primeira reação de Alexandre foi admirar a coragem do chileno Salvatore Imperatore em marcar um pênalti contra os donos da casa quase no fim do jogo, com o estádio lotado.

– Foi uma coisa linda. Minha vontade era bater o pênalti, mas Dinho era o cobrador oficial.

O resto da história qualquer torcedor do Grêmio conhece. Alexandre ainda teria passagens elogiadas por Botafogo e Flamengo, mas o lance que melhor ilustra sua carreira é o pênalti sofrido e a explosão de alegria da torcida gremista que se seguiria ao gol de empate.

– É muito comum eu estar em algum lugar público, o torcedor me reconhecer, me dar um abraço e dizer que fui o responsável pela maior alegria da vida dele. Isso não tem quem pague – emociona-se o ex-jogador, que se lança agora na vida de empresário de futebol.

Demais reservas: