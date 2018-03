Carlos Miguel também era só um garoto, mas já contava com uma boa milhagem de Grêmio na decisão da Libertadores. Começou a receber chances em 1992, ainda na transição da base para o profissional. Na época, o técnico era Ernesto Guedes, que o relacionou até para uma excursão por Nicarágua e Honduras.

— Ficava naquele sobe-desce e ia ganhando experiência — conta.

Com menos de 20 anos, Carlos Miguel participou de três partidas da campanha na Série B. Era um raro talento em uma equipe de qualidade modesta, montada com escassos recursos financeiros.

Em 1993, já promovido, participou da pré-temporada e foi lateral esquerdo durante todo o Gauchão. Primeiro, com o técnico Sérgio Cosme, que havia chegado do Rio no início do ano, junto com o preparador físico Paulo Paixão. Depois, com Cassiá, comandante da equipe na conquista do Gauchão, mas que cairia por problemas de relacionamento com alguns jogadores. Já com Felipão, que voltava ao clube depois da passagem inicial em 1987, ainda atuou algumas partidas como lateral, até virar meia em meio ao Brasileirão e consagrar-se como um dos melhores armadores do país.

— Não deixei mais o time até 1997 — recorda.

Naquela temporada, marcada pela conquista do tricampeonato da Copa do Brasil, teve início o desmanche do grupo que havia vencido quase tudo durante a década. Carlos Miguel, por exemplo, foi vendido ao Sporting, de Portugal.