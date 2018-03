Paulo Nunes diz ter sido obra de Deus colocá-lo no Grêmio. Havia chegado com propósito de retornar ao Flamengo por cima. Em 15 dias, parecia em casa em Porto Alegre. Em dois meses, nem pensava mais em voltar ao Rio.

– Fui de contrapeso do Magno. A Libertadores me motivou. Havia disputado duas e gostava da competição. Percebi que seria o ideal para dar a volta por cima.

– Você tem oferta do Atlético-MG e uma que deve vir do Grêmio. Ou vai ou será afastado.

No Rio, dias antes, o presidente do clube carioca, Kleber Leite, havia avisado Paulo Nunes de que estava sem espaço. O ataque seria o dos sonhos (Sávio, Romário e Edmundo). Paulo Nunes ainda insistiu. Havia ido mal em 1994, mas a causa era a recente cirurgia no joelho. Kleber encerrou o assunto:

Todas as atenções na sala estavam em Magno. Era ele que o Grêmio desejava para completar o pagamento de Agnaldo, vendido por US$ 600 mil e mais três emprestados (o lateral Henrique desistiu).

Felipão entrou na sala de Fábio Koff e deparou com o jovem franzino de cabelo descolorido em corte chanel naquele janeiro de 1995. O vice de futebol Cacalo fez as honras:

Magno ia bem até a lesão contra o Flamengo, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Com ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, deveria voltar em seis meses. Antes do quarto mês já estava a serviço de Felipão outra vez. Perdeu boa parte da Libertadores.

A paixão gremista por Magno começara no Brasileirão, quando o atacante criou a jogada para o gol de Nélio em vitória no Olímpico.

Na Gávea, Magno era Romagno. O arranque, a velocidade e o faro de gol estreciam o Maracanã. O jovem paranaense desceu no Grêmio com passe fixado em US$ 1 milhão e titular de Felipão.

Os jornais de 9 de fevereiro de 1995 não registraram o desembarque de Jardel, ocorrido na véspera. Nono reforço para a Libertadores, o centroavante de 21 anos e 1m86cm vinha com fama de tosco. No máximo, seria reserva de Magno. Não por acaso, o XV de Piracicaba o assediava. O Vasco cobrou barato pelo empréstimo – US$ 80 mil. Mas acautelou-se com a multa rescisória de US$ 1,2 milhão.

A lenda Jardel começou a tomar forma seis dias depois. Foi dele o gol no 1 a 0 na Desportiva-ES, em Vitória, pela Copa do Brasil. De cabeça, como a maioria dos 66 que faria 18 meses de Grêmio. A maioria deles comemorado com um beijo na camiseta, que logo depois era puxada com as mãos.

Assim, ele acabou aquela Libertadores como grande nome do Grêmio e goleador, com 11 gols. Cinco deles no Palmeiras.

Jardel é sucinto para descrever a trajetória de sucesso no Grêmio:

– Foi o destino, encaixou.

O orgulho fica maior quando fala sobre a reação dos adversários. Em 2014, em evento em Fortaleza, ouviu o ex-ministro Aldo Rebelo apontar em sua direção:

– Esse matou o meu Palmeiras.

Era uma referência aos 5 a 0 do Olímpico, pelas quartas de final, jogo em que Jardel diz ter sentido que o título seria possível.

Ainda que vivessem no Rio, só no Grêmio se tornou amigo de Paulo Nunes, com quem formaria uma das maiores duplas da história do clube.

– Era a parceria dos sonhos. A dupla que o Grêmio gostaria de ter hoje – sorri.