Foram seis meses de disputa. Entre 21 de fevereiro e 30 de agosto de 1995, o Grêmio construiu a campanha que levou o clube ao seu segundo título da Libertadores da América na história.

Na fase inicial, eram dois brasileiros e dois equatorianos na chave: além do Grêmio, estavam Palmeiras, Emelec e El Nacional. Primeiro, foram três jogos fora de casa, até encerrar a etapa com três jogos no Olímpico.

Olimpia e repetições dos duelos com Palmeiras e Emelec colocaram o time de Felipão na grande decisão contra o Nacional-COL. Uma vitória por 3 a 1 em Porto Alegre e um empate em 1 a 1 em Medellín garantiram a conquista tricolor.

Ao longo da campanha, foram 14 jogos, com oito vitórias, quatro empates e duas derrotas. Jardel, com 11 gols, foi o grande artilheiro do time e da competição.