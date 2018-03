Episódio 01 Winter Is Coming Em Winterfell, a família Stark recebe a corte do rei Robert Baratheon, que veio de Porto Real após a morte do então Mão do Rei, Jon Arryn, para convidar Eddard Stark para assumir o posto. Catelyn recebe uma carta de sua irmã, Lysa, do Ninho da Águia, dizendo que os Lannister assassinaram Jon. Bran Stark é empurrado de uma torre após ver a rainha Cersei Lannister e o irmão dela, Jaime, tendo relações sexuais. Em Pentos, Daenerys Targaryen e seu irmão mais velho, Viserys, conhecem Khal Drogo, com quem ela se casa na busca de um aliado para retomar o controle dos Sete Reinos.

Episódio 02 The Kingsroad​ Entre o Norte e Porto Real, Nymeria, loba gigante de Arya Stark, ataca Joffrey Baratheon. Arya faz com que seu animal fuja e Lady, loba de Sansa Stark, morre no lugar. Em Winterfell, Catelyn Stark acha que os Lannister são os responsáveis pela queda do filho e decide viajar escondida até Porto Real. Na Muralha, Jon Snow chega para fazer seus votos de patrulheiro na companhia do tio Benjen e de Tyrion Lannister.

Episódio 03 Lord Snow Em Porto Real, Eddard Stark assume a função de Mão do Rei e Catelyn chega à cidade para avisar da suspeita sobre os Lannister. Em Winterfell, Bran acorda sem lembrar como caiu e descobre que ficará paraplégico. No caminho para Vaes Dothrak, Daenerys descobre que está grávida.

Episódio 04 Cripples, Bastards, and Broken Things Em Porto Real, Eddard Stark descobre que o rei Robert tem um filho bastardo. Na Muralha, Samwell Tarly chega para se juntar à Patrulha da Noite e se torna amigo de Jon Snow. A comitiva de Khal Drogo chega a Vaes Dothrak. Em uma estalagem próxima do Norte, Catelyn Stark ordena a prisão de Tyrion Lannister por conspirar pela morte de seu filho.

Episódio 05 The Wolf and the Lion No Ninho da Águia, Catelyn Stark chega com o prisioneiro Tyrion Lannister, que é posto em uma cela do castelo. Em Porto Real, Arya Stark escuta Lord Varys conspirar sobre os Targaryen, Eddard resolve deixar de ser o Mão do Rei e duela com Jaime Lannister, que exige o seu irmão de volta.

Episódio 06 A Golden Crown No Ninho da Águia, Bronn vence o julgamento por combate e Tyrion é libertado. Em Porto Real, Eddard assume a posição de Mão novamente e ordena a vinda de Tywin Lannister para ser julgado pelos atos de Montanha. Em Winterfell, tentam roubar Bran e Osha permanece viva. Em Vaes Dothrak, Viserys Targaryen é morto por Khal Drogo.

Episódio 07 You Win or You Die Na Muralha, Jon Snow presta o juramento e vira intendente a serviço do Senhor Comandante. Nas Pradarias, Jorah declina da ideia de matar Daenerys, que sofre uma tentativa de assassinato. Khal Drogo decide conquistar os Sete Reinos para sua amada. Em Porto Real, o rei Robert Baratheon morre após ser ferido por um javali. Eddard é ordenado protetor do reino pelo falecido rei, mas é traído por Baelish, que se alia à rainha e a Joffrey, filho de um relacionamento incestuoso.

Episódio 08 The Pointy End Em Porto Real, Robert é preso, Arya escapa e Sansa pede misericórdia para o pai. Em Winterfell, Robb Stark monta um exército de 18 mil homens contra os Lannister. No Ninho da Águia, Lisa nega apoia a Robb Stark e Catelyn vai embora e para se encontrar com o filho no campo de batalha. Nas Pradarias, após saquear uma vila, Khal Drogo é ferido em um duelo.

Episódio 09 Baelor Nas Gêmeas, Catelyn é enviada para fazer um acordo com os Frey. Tywin enfrenta tropas de Robb Stark, que consegue sequestrar Jaime. Em Essos, Daenerys recorre à bruxaria para salvar a vida de Khal Drogo. Em Porto Real, Eddard é executado.