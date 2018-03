rofessora da Escola de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), Marcia Ribeiro Dias é uma defensora convicta do financiamento público de campanha, aliado a doações limitadas de pessoas físicas. Confira os argumentos.

Por que o financiamento público é a melhor opção?

A corrupção é um problema sério no Brasil e está o tempo todo, de alguma maneira, vinculada às doações de campanha. O financiamento público exclusivo é o mais recomendado. Poderia até haver doação de pessoa física também, desde que fosse vinculada ao CPF, declarada no imposto de renda e que tivesse um teto. Com o fim das doações empresariais, as campanhas deixariam de ser faraônicas.

As campanhas ficariam mais simples?

Sim. Se você olhar outros países com financiamento público, a maioria tem campanhas muito mais modestas, e os partidos fazem um trabalho de formiguinha, com gente na rua para ganhar votos. É assim que se faz política e que se convence as pessoas. A contribuição seria enorme para a qualidade da nossa democracia.

E o caixa 2?

Continuaria existindo, como existe no mundo inteiro, mas em escala reduzida. Hoje, com o financiamento misto, existem várias maneiras de mascarar o recebimento de recursos não contabilizados. Já a mudança no sistema tornaria público quando cada partido ganha do Estado. Isso evitaria os excessos.

Novos partidos não teriam mais dificuldades para se estabelecer?

A gente já tem partidos suficientes. Não estamos carecendo disso. Se isso acontecesse, eu até diria "que bom".

O custo das eleições não sairia mais alto para o contribuinte?

A gente gastaria muito menos com o financiamento público do que gasta com corrupção. Mas é claro que teríamos de botar um limite. O custo das campanhas teria de ser reduzido, e os partidos teriam de parar de valorizar o espetáculo para começar a valorizar o conteúdo.