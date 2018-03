e acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o custo chegou a quase R$ 5 bilhões. Com esse dinheiro, seria possível construir 45 hospitais como o da Restinga, em Porto Alegre, com capacidade para atender 13 mil pacientes ao mês. O valor estratosférico – que aumenta a cada eleição – reforça a pressão social pela redução drástica dos recursos em jogo.

Um dos problemas por trás do excesso está na legislação eleitoral, que determina, a cada pleito, a aprovação de uma lei estabelecendo o teto de gastos para os cargos em disputa. Quando isso não ocorre, cada candidato deve definir o seu próprio limite. Acontece que a maioria define valores altíssimos.

Para mudar essa realidade, cientistas políticos identificam pelo menos três saídas: fixar um parâmetro financeiro realista, alterar o sistema eleitoral (para forçar a redução do número de concorrentes) e mexer no horário eleitoral gratuito, uma das principais fontes de despesas. Nenhuma das opções é unânime.